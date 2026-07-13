Modica. Memorial “Nino Viola” di calcio a 7, la Beauty Man si aggiudica la XXVI edizione

Modica, 13 luglio 2026 – La Beauty Man (nella foto) è la squadra vincitrice della XXVI^ edizione del Memorial “Nino Viola” che si è conclusa ieri sera davanti al pubblico delle grandi occasioni, sul campo principale del Centro Sportivo Airone.

Battendo 1 – 0 i The Fusos la formazione che aveva già vinto la scorsa edizione, dunque, si riconferma campione e avendo vinto due edizioni del torneo estivo più importante della Città della Contea, come da regolamento si porta a casa definitivamente il trofeo messo in palio dalla famiglia di Nino Viola indimenticabile ex giocatore del Modica Calcio, ma soprattutto l’amico di tutti.

Come ogni anno, il torneo “Nino Viola” al quale hanno preso parte sedici squadre, è stato molto seguito, grazie all’impeccabile organizzazione curata da sempre dall’instancabile Carmelo Modica e del suo staff che ogni anno cerca sempre di migliorare e arricchire la manifestazione diventata ormai un evento storico dell’estate modicana.

Al terzo posto del torneo si è classificata la Idrotermoclima, mentre al quarto posto è arrivata la Rimeg.

Miglior giocatore del torneo è stato votato Salvatore Misseri (Rimeg) che, con 22 reti messe a referto si è anche aggiudicato il titolo di capocannoniere della kermesse.

Miglior portiere del torneo, invece, è stato eletto Orazio Boscarino della Iachininotese. Giorgio Iemmolo della Iachininotese, ha realizzato il gol più bello del memorial.

Anche la XXVI^ edizione del Memorial Nino Viola è riuscita nei minimi dettagli, grazie alla signora Lidia Barone, proprietaria del Centro Sportivo Airone, che come ogni anno ha messo a disposizione la struttura di via Rocciola Scrofani, ma un ringraziamento speciale va anche al GAS (Gruppo Arbitri Scicli) che hanno arbitrato tutte le gare del torneo,a Blanco Petroli che ha sostenuto la manifestazione, al Csen di Ragusa nella persona del presidente Sergio Cassisi e a salvatore Cassibba che di Nino Viola era grande amico.

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