Marina di Modica regina del Beach Volley: altra scommessa vinta!

Marina di Modica, 13 luglio 2026 – Marina di Modica si conferma ancora una volta culla della pallavolo di grande livello. E’ andata così in archivio l’edizione 2026 del campionato italiano di Beach Volley che per il terzo anno consecutivo ha portato il meglio della pallavolo estiva sulla spiaggia modicana, il secondo con la denominazione “Gold”, ovvero le tappe di elite del circuito nazionale. “Come nelle precedenti occasioni, è stato un grande successo di sport, pubblico e di organizzazione – sottolinea l’On.Ignazio Abbate – ripreso dalle telecamere RAI e seguito da migliaia di appassionati in tutta Italia. Ho voluto fortemente la riconferma di Marina di Modica come sede ospitante di una tappa Gold così come Scoglitti che a breve ospiterà il beach soccer nazionale e Marina di Ragusa il tour di Radio DeeJay. Ritengo che la provincia di Ragusa abbia tutte le carte in regola per ospitare grandi eventi estivi che richiamano sulle nostre spiagge migliaia di appassionati da ogni angolo della regione. Dietro questi successi c’è stata ancora una volta la mano sapiente di Fabio Nicosia che ha organizzato tutto nei minimi dettagli. A lui e alla sua squadra de I Soci vanno i miei più sentiti ringraziamenti e complimenti. Sono sicuro che anche il beach soccer, che tornerà a Scoglitti dopo tantissimi anni, sarà un successo straordinario. I ringraziamenti doverosi vanno anche alla Federazione Italiana Pallavolo, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Presidente Maria Rita Schembari, alla Regione Siciliana, all’Amministrazione comunale. Preziosissimo è stato il lavoro di tutti i volontari, delle Forze dell’Ordine, degli operatori e degli sponsor privati che hanno creduto nell’importanza promozionale dell’evento. Come ebbi modo di dire al termine dell’edizione 2025, siamo già al lavoro per la prossima edizione che ci auguriamo essere sempre più ricca di grandi nomi”.

Salva