Forza Italia, riunita a Ragusa la segreteria provinciale

Ragusa, 13 luglio 2026 – Si è riunita a Ragusa la segreteria provinciale di Forza Italia, alla presenza del commissario regionale Nino Minardo, del segretario provinciale Giancarlo Cugnata, di Innocenzo Leontini, del sindaco di Modica Maria Monisteri e del vicesindaco di Ragusa Gianni Giuffrida oltre che di numerosi amministratori e dirigenti di partito. In collegamento è intervenuto anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Al centro dell’incontro il rafforzamento dell’organizzazione del partito, il radicamento nei comuni e la preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali.

«Abbiamo chiesto a Innocenzo Leontini – hanno dichiarato Minardo e Cugnata – di aiutarci nell’azione di rilancio e organizzazione del partito e nel coordinamento dei rapporti con gli alleati del centrodestra. Ci faremo promotori di un tavolo provinciale della coalizione, stabile e operativo, per organizzare il lavoro sul territorio e affrontare insieme le prossime sfide».

«Forza Italia deve continuare a valorizzare amministratori, dirigenti e nuove energie. In provincia di Ragusa lavoreremo con unità per costruire una lista forte e per eleggere alle prossime regionali un deputato ragusano di Forza Italia».

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