104 candeline per nonna Carmela: il cuore di Modica batte per lei

MODICA, 12 Luglio 2026 – Nonna Carmela Mugnieco ha spento oggi ben 104 candeline, circondata dall’immenso amore e dall’affetto di una famiglia numerosa e unita.

La giornata è stata interamente dedicata a lei, grazie alla dedizione delle figlie Grazia e Lina, che hanno curato ogni dettaglio per rendere questa festa, anche quest’anno, indimenticabile. Attorno a nonna Carmela si sono stretti, con profonda emozione, nipoti e pronipoti, tutti desiderosi di celebrare questo incredibile compleanno e di rendere omaggio a una vita custodita con grazia e ricca di preziose memorie.

L’atmosfera è stata pervasa da gioia e commozione: risate e racconti hanno riempito la casa, testimoniando il legame indissolubile che unisce le generazioni di questa famiglia. Nonna Carmela, vedova di Rosario Giunta, con la sua saggezza e il suo sorriso contagioso, è stata ancora una volta il cuore pulsante della festa, godendosi con serenità ogni istante di questa giornata speciale.

Oltre un secolo di vita, un lungo percorso costellato di cambiamenti e trasformazioni, vissuto sempre con straordinaria forza e dignità. Il raggiungimento di questo nuovo, ragguardevole traguardo non è solo un evento per la famiglia, ma motivo di orgoglio per l’intera comunità modicana, che guarda con ammirazione alla longevità e alla vitalità di nonna Carmela.

A lei giungano i più sinceri e affettuosi auguri per una vita ancora lunga e serena, costantemente avvolta dall’abbraccio dei suoi cari.

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