Beach volley: la tappa Gold di Marina di Modica celebra i successi di Mattavelli- Puccinelli e Ranghieri e Alfieri

MARINA DI MODICA, 12 Luglio 2026 –

Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, protagoniste di una splendida finale femminile, e Manuel Alfieri e Alex Ranghieri sono i nuovi re di Marina di Modica, grazie alla vittoria nella tappa Gold (la seconda della stagione) del Campionato Italiano di beach volley.

I verdetti finali sono arrivati al termine di tre giorni splendidi dal punto di vista sportivo. La risposta del pubblico e lo spettacolo offerto sui quattro campi dell’arenile modicano non hanno deluso le attese. Soddisfatta la grande famiglia de Isoci, guidata da Fabio Nicosia, che ha organizzato l’evento con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica.

NON ARRIVA IL BIS. Finisce con un grande abbraccio tra Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli. Emozioni e sorrisi. Dopo una spettacolare rimonta, fermano le canotte Gold del Campionato Italiano Sara Breidenbach e Chiara They, vincitrici delle tappe di Termoli e Marina di Ravenna.

Si chiude la finale femminile con 18-16 al tie-break decisivo, timbrato dal muro di Aurora Mattavelli, miglior giocatrice. Per le teste di serie numero uno non arriva, quindi, il bis a Marina di Modica, che ha tributato loro una straordinaria accoglienza.

Mattavelli e Puccinelli salgono sul gradino più alto del podio con una due giorni impeccabile condotta con impegno, tanto cuore e una grande qualità sulla sabbia: un mix che ha fatto la differenza.

La finale di Marina di Modica era inedita. They e Breidenbach – reduce dai trionfi di Termoli e Marina di Ravenna – avevano conquistato l’accesso all’ultimo atto al termine di una mattinata intensa: nei quarti di finale avevano superato Orioli-Shpuza con un successo per 2-1, deciso soltanto al tie-break con il punteggio di 20-18, nel remake della finale dell’edizione 2025; in semifinale, invece, si sono imposte per 2-0 al termine di un autentico spettacolo contro Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto.

Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli erano state protagoniste di una grande rimonta anche in semifinale contro Alice Gradini e Federica Frasca. Dopo aver ceduto il tiratissimo primo set per 27-25 alle campionesse dell’edizione modicana 2024, Puccinelli e Mattavelli hanno cambiato marcia, ribaltando il match e conquistando il pass per la finale.

FINALE MASCHILE. Senza storia la finale maschile che segna il trionfo dei campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri – miglior giocatore – e Alex Ranghieri. Il 2-0 finale suggella il trionfo modicano nella tappa siciliani. La finale? Gli spunti in campo sono stati tanti. Con quattro giocatori che raccontare storie speciali legate alla Sicilia. Manuel Alfieri giocò a Modica nella stagione 2021-2022 con la maglia dell’Avimecc. Con Alex Ranghieri approda alla finale, dopo un percorso difficile: in semifinale contro Paolo ingrosso e Simone Podestà vincono per il forfait della coppia avversaria, che aveva vinto il primo set e si è dovuto fermare sul 15 pari.

Il forte caldo – oltre 40 gradi – ha inciso non poco. Legame particolare con Catania per Alex Ranghieri, già protagonista sulla sabbia siciliana: ha vinto due titoli a Catania, nel 2014 con Daniele Lupo e nel 2015 con Adrian Carambula. Proprio nell’edizione 2015, Caminati e Rossi conquistarono anche la medaglia di bronzo. Dall’altra parte della rete a testa altissima Marco Caminati e Enrico Rossi. I due hanno infatti conquistato due scudetti tricolori alle Capannine di Catania: Caminati nel 2016 e Rossi nel 2018.

BRONZO. Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto conquistano il bronzo nella tappa Gold, regolando nella finale terzo e quarto posto Alice Gradini e Federica Frasca (2-0, primo set vinto ai vantaggi) Terzo nel maschile non si disputa per la rinuncia di Ingrosso-Podestà. Sul gradino più basso salgono quindi Giacomo Spadoni e Marco Ulisse che in semifinale avevano ceduto per 2-1 a Caminati-Rossi (15-13 al terzo set).

NICOSIA “SODDISFATTI E ORGOGLIOSI”.Fabio Nicosia, presidente de I Soci. “Siamo estremamente soddisfatti – spiega – del bilancio di questa Tappa Gold, la seconda di fila. Marina di Modica ha confermato di essere un punto di riferimento per il beach volley italiano, offrendo uno spettacolo di alto livello sia in campo che fuori. La grande partecipazione di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti da atleti, tecnici e Federazione sono il riconoscimento del lavoro svolto da un’intera squadra. Un grazie va a tutte le istituzioni, ai partner, ai volontari e allo staff che hanno reso possibile questo evento. Continueremo a lavorare con entusiasmo per far crescere ancora questa manifestazione e promuovere il nostro territorio attraverso lo sport Ora testa alle finali scudetto di beach soccer, non ci fermiamo”.

PROSSIME TAPPE. Il campionato italiano si sposta ora a San Cataldo (LE): 17-19 luglio. A fine mese torna appuntamento per Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto con Coppa Italia. Completano Cordenons (PN), 7-9 agosto), Vasto (CH): 21-23 agosto, Caorle (VE, 4-6 settembre con le finali che assegnano lo scudetto.

Salva