Italia Viva Pozzallo protagonista a Palermo: le istanze del territorio al centro dell’agenda politica

POZZALLO, 12 Luglio 2026 – Importante trasferta palermitana per i rappresentanti di Italia Viva Pozzallo, che hanno preso parte attivamente alle “Primarie delle Idee”. La delegazione locale — composta dal consigliere comunale Uccio Agosta, da Roberto Barrera, Gianluca Giardina e dalla coordinatrice cittadina Marianna Buscema — si è presentata all’appuntamento con un obiettivo chiaro e ambizioso: dare voce alla comunità pozzallese e fare in modo che le sue specifiche esigenze vengano inserite come punti prioritari nei programmi dei futuri governi, sia a livello regionale che nazionale.

L’evento ha offerto l’opportunità di avviare un confronto diretto e approfondito con i vertici del partito e con autorevoli esponenti delle istituzioni. I delegati si sono interfacciati con il capogruppo alla Camera, l’On. Davide Faraone, e hanno affrontato i temi caldi del territorio insieme a figure di primo piano come l’On. Pietro Bartolo per la gestione dei flussi migratori, l’On. Giorgio Gori per il turismo e il “Modello Bergamo”, e le Onorevoli Marianna Madia e Teresa Bellanova per i dossier legati a governance, pubblica amministrazione e lavoro. Durante questi tavoli di lavoro sono state messe sul piatto soluzioni concrete e mirate, pensate per rispondere alle sfide che Pozzallo affronta quotidianamente.

Il messaggio che emerge con forza da questo appuntamento segna un netto cambio di passo per la città marinara. Come sottolineato in una nota dal Coordinamento Cittadino di Italia Viva Pozzallo – Casa Riformista, il comune ibleo non deve più essere considerato come una periferia isolata, ma come un interlocutore autorevole e ascoltato ai tavoli che contano. Grazie a una visione lungimirante e a una rete di rapporti istituzionali solidi, l’azione politica del gruppo punta a inserire stabilmente Pozzallo all’interno della programmazione strategica nazionale e regionale, con l’obiettivo di garantire lo sviluppo economico e sociale che la comunità merita per il proprio futuro.

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