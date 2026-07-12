Bettina Zisa da Scicli al Portogallo: la voce siciliana protagonista al Festival Internazionale di Canto di Gouveia

PORTOGALLO, 12 Luglio 2026 – La Sicilia vola in Portogallo con la voce cristallina di Bettina Zisa. La giovane cantante originaria di Scicli è stata scelta per rappresentare l’Italia in una delle vetrine più prestigiose del panorama musicale europeo: il Festival Internazionale di Canto de Serra da Estrela, che in questi giorni sta animando la città di Gouveia.

La partecipazione di Bettina Zisa non è casuale, ma il frutto di un percorso d’eccellenza tracciato dall’Hybla Music Contest. È stato proprio il rinomato concorso internazionale, da sempre attento a intercettare e coltivare i migliori talenti emergenti, a selezionare la giovane artista siciliana per le finali di questa kermesse portoghese, che vede sfidarsi sul palco cantanti provenienti da numerosi Paesi.

A guidare la delegazione italiana in questa avventura internazionale c’è Maria Distefano, direttrice dell’Hybla Music Contest, la cui autorevolezza nel settore è stata confermata dall’invito a far parte della giuria internazionale del festival, un ruolo di primo piano che sottolinea il prestigio raggiunto dalla realtà siciliana oltre i confini nazionali.

Questo importante traguardo rappresenta un momento significativo per Bettina Zisa e per tutto il territorio ibleo. Il successo della giovane cantante è infatti strettamente legato all’impegno costante dell’Associazione Mondo Di Luci, una realtà che da tempo opera con dedizione sul territorio per promuovere e dare visibilità ai talenti emergenti, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale e palcoscenici di alto profilo.

Mentre a Gouveia le luci dei riflettori sono accese sulla performance di Bettina Zisa, la Sicilia guarda con orgoglio a questa giovane eccellenza, capace di portare il proprio talento e la cultura musicale locale in una cornice internazionale di grande prestigio.

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