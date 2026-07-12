  • 12 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Luglio 2026 -
Musica | Scicli

Bettina Zisa da Scicli al Portogallo: la voce siciliana protagonista al Festival Internazionale di Canto di Gouveia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PORTOGALLO, 12 Luglio 2026 – La Sicilia vola in Portogallo con la voce cristallina di Bettina Zisa. La giovane cantante originaria di Scicli è stata scelta per rappresentare l’Italia in una delle vetrine più prestigiose del panorama musicale europeo: il Festival Internazionale di Canto de Serra da Estrela, che in questi giorni sta animando la città di Gouveia.
La partecipazione di Bettina Zisa non è casuale, ma il frutto di un percorso d’eccellenza tracciato dall’Hybla Music Contest. È stato proprio il rinomato concorso internazionale, da sempre attento a intercettare e coltivare i migliori talenti emergenti, a selezionare la giovane artista siciliana per le finali di questa kermesse portoghese, che vede sfidarsi sul palco cantanti provenienti da numerosi Paesi.
A guidare la delegazione italiana in questa avventura internazionale c’è Maria Distefano, direttrice dell’Hybla Music Contest, la cui autorevolezza nel settore è stata confermata dall’invito a far parte della giuria internazionale del festival, un ruolo di primo piano che sottolinea il prestigio raggiunto dalla realtà siciliana oltre i confini nazionali.
Questo importante traguardo rappresenta un momento significativo per Bettina Zisa e per tutto il territorio ibleo. Il successo della giovane cantante è infatti strettamente legato all’impegno costante dell’Associazione Mondo Di Luci, una realtà che da tempo opera con dedizione sul territorio per promuovere e dare visibilità ai talenti emergenti, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale e palcoscenici di alto profilo.
Mentre a Gouveia le luci dei riflettori sono accese sulla performance di Bettina Zisa, la Sicilia guarda con orgoglio a questa giovane eccellenza, capace di portare il proprio talento e la cultura musicale locale in una cornice internazionale di grande prestigio.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube