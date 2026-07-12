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Aggressione di Pedalino, proprietario dei pitbull denunciato: “Omessa custodia e lesioni”

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PEDALINO (Comiso), 12 Luglio 2026 – Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta una settimana fa a Pedalino, dove un agricoltore di 62 anni era stato brutalmente assalito da due pitbull mentre si trovava nel suo fondo. Il proprietario dei cani è stato denunciato a piede libero e dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni personali e omessa custodia di animali. L’episodio, che ha scosso profondamente la comunità locale, ha visto la vittima riportare ferite gravi, tali da rendere necessario un delicato intervento chirurgico e un lungo percorso di riabilitazione che richiederà ulteriori operazioni per la ricostruzione dei tessuti danneggiati.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i cani erano riusciti a superare il perimetro della proprietà in cui erano custoditi, per poi scagliarsi con ferocia contro l’uomo. Solo il sangue freddo del sessantaduenne, che è riuscito a proteggersi il volto gettandosi a terra, ha scongiurato un epilogo ben più tragico. Attualmente, i due pitbull risultano sotto sequestro: l’autorità giudiziaria ne ha disposto l’affidamento provvisorio allo stesso proprietario, imponendo tuttavia prescrizioni estremamente stringenti, mentre l’Asp sta effettuando i consueti accertamenti sanitari. La notizia della denuncia segna un primo punto fermo nel percorso di giustizia, alimentando però nel territorio un dibattito acceso sulla sicurezza nelle aree rurali. La vicenda, infatti, riaccende i riflettori sulla responsabilità dei proprietari e sulla necessità di controlli più capillari per tutelare chi quotidianamente lavora nelle campagne, spesso esposto al pericolo di aggressioni da parte di animali non adeguatamente sorvegliati o randagi.

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