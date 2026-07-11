Il Modica Calcio ufficializza l’attaccante Pierce



Il Modica Calcio ufficializza l’arrivo di Ignacio Pierce, attaccante argentino classe 1996, nuovo rinforzo del reparto offensivo rossoblù in vista della prossima stagione di Serie D che Radiortm.it aveva annunciato in settimana.

Reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Kamarat, Pierce si è laureato capocannoniere del Girone A di Eccellenza Siciliana, mettendo a segno 21 reti in tutte le competizioni giocate e confermandosi tra gli attaccanti più prolifici dell’intero panorama regionale. Numeri che testimoniano il suo straordinario senso del gol e la capacità di incidere con continuità.

Centravanti di struttura, generoso nel lavoro per la squadra e dotato di grande presenza in area di rigore, Pierce porta a Modica un bagaglio importante di esperienza maturata tra Argentina e Italia. Cresciuto calcisticamente nel suo Paese, ha successivamente intrapreso il proprio percorso nel calcio italiano, affermandosi stagione dopo stagione grazie alle sue qualità realizzative e alla sua capacità di rappresentare un costante punto di riferimento per il reparto offensivo.

Il nuovo attaccante rossoblù abbina forza fisica, tecnica e personalità, caratteristiche che gli consentono di dialogare con i compagni e di essere un riferimento offensivo completo. Un profilo che va ad arricchire il reparto avanzato a disposizione di Filippo Raciti, aggiungendo qualità, esperienza e soprattutto un’importante dote realizzativa.

Con l’arrivo di Ignacio Pierce, il Modica Calcio del duo Pitino – Gugliotta, si assicura uno degli attaccanti più attesi del panorama dilettantistico siciliano, reduce da una stagione da assoluto protagonista e pronto a mettere il proprio talento al servizio dei colori rossoblù.

Salva