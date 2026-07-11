Beach Volley: conclusa la seconda giornata a Marina di Modica della tappa Gold del campionato italiano di beach volley

MARINA DI MODICA, 11 Luglio 2026 – Marina di Modica si prepara al gran finale. La seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha vissuto oggi una giornata intensa e spettacolare, con il main draw protagonista sulla sabbia siciliana e le migliori coppie italiane impegnate nella corsa al titolo.

Dopo le emozioni delle qualificazioni di ieri, la manifestazione – organizzata da Isoci con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica – è entrata nel vivo con sfide ad alta intensità, duelli punto a punto e verdetti che hanno definito il quadro dei quarti di finale. Domani, domenica 12 luglio, sarà la giornata decisiva: in programma quarti di finale, semifinali e finali che assegneranno i titoli della seconda tappa Gold stagionale. Grande attesa sulla sabbia di Marina di Modica, con le gare trasmesse in diretta su Rai Sport.

I QUARTI DI FINALE MASCHILI. Il torneo maschile ha confermato l’elevato livello tecnico della tappa siciliana, con protagonisti tanti big del panorama nazionale, campioni d’Italia e coppie già vincitrici a Marina di Modica. Percorso netto per i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, protagonisti però di un esordio combattuto contro Ficosecco-Sablone (2-1) prima del successo in due set su Lupo-Frinolli. Avanti anche Giacomo Spadoni-Marco Ulisse, Davide Borraccino-Marco Viscovich – vittoriosi nella sfida decisiva contro Marchetto-Burgmann – e Marco Caminati-Enrico Rossi, coppia capace di conquistare due titoli tricolori a Catania (2016 e 2018).

Dagli ottavi sono arrivate conferme importanti anche per Simone Podestà-Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli-Daniele Lupo, Raoul Acerbi-Tiziano Andreatta e Matteo Camozzi-Nicolò Siccardi. Quest’ultimi, provenienti dalle qualificazioni, hanno firmato una splendida rimonta contro Marchetto-Burgmann, ribaltando la gara dopo il primo set perso e imponendosi nel secondo con il punteggio di 29-27.

Questo il programma dei quarti: Giacomo Spadoni-Marco Ulisse contro Matteo Camozzi-Nicolò Siccardi; Andrea Frinolli-Daniele Lupo contro Marco Caminati-Enrico Rossi, una sfida che racchiude grande storia del beach volley italiano ; Davide Borraccino-Marco Viscovich contro Simone Podestà-Paolo Ingrosso; Raoul Acerbi-Tiziano Andreatta contro Manuel Alfieri-Alex Ranghieri, testa di serie numero uno del torneo

I QUARTI DI FINALE FEMMINILI. Nel tabellone femminile rispettano i pronostici le coppie più attese. Chiara They-Sara Breidenbach e Alice Gradini-Federica Frasca, vincitrici delle ultime due edizioni disputate a Marina di Modica, hanno conquistato l’accesso ai quarti insieme a Jessica Belliero Piccinin-Francesca Michieletto e Claudia Puccinelli-Aurora Mattavelli.

Costrette invece a passare dagli ottavi Sharin Rottoli-Oriola Shpuza, finaliste nella passata edizione, che hanno raggiunto il secondo giorno di gare insieme ad Anna Pelloia-Maria Rachele Mancinelli, Sara Franzoni-Valeria Tallevi Diotallevi e Alice Eaco-Courtney Schwan. Ad aprire il programma dei quarti sul campo centrale sarà la sfida tra Alice Gradini-Federica Frasca e Anna Pelloia-Maria Rachele Mancinelli. Le altre sfide vedranno protagoniste: Sara Franzoni-Valeria Tallevi Diotallevi contro Claudia Puccinelli-Aurora Mattavelli; Jessica Belliero Piccinin-Francesca Michieletto contro Alice Eaco-Courtney Schwan; Sharin Rottoli-Oriola Shpuza contro Chiara They-Sara Breidenbach, remake della finale di Marina di Modica 2025.

Salva