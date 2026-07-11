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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Domenica 19 luglio “Le Radici del Gusto”

Il gelato siciliano raccontato dalle antiche neviere degli Iblei
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Monterosso Almo, 11 luglio 2026 – Dalla neve conservata in inverno alle granite d’estate. Domenica prossima 19 luglio, dalle ore 18 in Piazza San Giovanni, il borgo Monterosso ospita “Le Radici del Gusto”, il nuovo appuntamento di “ Sapori Ibleidi “ dedicato alla valorizzazione del gelato artigianale siciliano.
L’evento è promosso dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del progetto “Sicilia che piace” ed è finanziato dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. “ Le Radici del Gusto” è un viaggio tra storia, gusto e identità. Prima dell’invenzione dei frigoriferi, sui Monti Iblei la neve veniva raccolta d’inverno e conservata nelle antiche “ neviere “ – profonde costruzioni in pietra, isolate con paglia e frasche, capaci di mantenere il ghiaccio per mesi. Durante l’estate quel prezioso “freddo” diventava la base per preparare granite e i primi gelati artigianali, dando vita a una tradizione che ancora oggi rappresenta una delle eccellenze della Sicilia nel mondo. L’appuntamento nella splendida location di Piazza San Giovanni unirà degustazioni, racconti e momenti dedicati alla cultura del gelato artigianale, per riscoprire come il territorio ibleo abbia contribuito a questa arte antica. “ Sapori Ibleidi “ è il progetto dell’Unione dei Comuni Ibleide che mette in rete i comuni di Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Buccheri per promuovere le produzioni tipiche e le tradizioni enogastronomiche del territorio. “ Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra tappa del viaggio nei sapori autentici degli Iblei” : è questo l’invito degli organizzatori.

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