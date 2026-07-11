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Sport | Vittoria

Calcio, colpo per la retroguardia del Vittoria: arriva il difensore francese Adama Dembélé

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VITTORIA, 11 Luglio 2026 – La rosa del Vittoria si arricchisce di un nuovo elemento di spessore per il pacchetto arretrato. La società ha ufficializzato l’ingaggio di Adama Dembélé, difensore centrale classe 2002, pronto a mettere la sua esperienza e le sue doti fisiche al servizio della squadra.

Giocatore di stazza importante, con i suoi 187 cm per 82 kg, Dembélé incarna il profilo del centrale moderno. Le sue caratteristiche distintive sono l’aggressività agonistica e una notevole solidità nei duelli uno contro uno, doti che lo rendono un baluardo difficile da superare per gli attaccanti avversari. Oltre alla supremazia nel gioco aereo, il calciatore francese abbina eccellenti doti atletiche a una tecnica individuale di base curata, distinguendosi anche per la capacità di impostare l’azione attraverso la conduzione di palla e la precisione nei passaggi corti.

Dembélé approda alla corte biancorossa forte di un percorso di crescita che lo ha visto misurarsi con diverse realtà calcistiche. Dopo gli inizi in Francia con l’Evry FC e l’US Grigny, il difensore ha intrapreso un importante cammino in Italia, vestendo le maglie di USD Paolana, Prato 2000 Calcio, ASD Misterbianco e ASD Partinicaudace.

Queste esperienze gli hanno permesso di maturare la necessaria conoscenza del calcio italiano, rendendolo un innesto di valore per la formazione biancorossa, che punta su di lui per garantire maggiore solidità e carattere al reparto difensivo nella prossima stagione.

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