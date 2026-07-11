Controlli del territorio a Vittoria: due giovani denunciati dalla Polizia di Stato

VTTORIA, 11 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha portato a termine un’operazione che ha visto il deferimento all’Autorità Giudiziaria di due giovani del posto. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, durante il pattugliamento delle zone cittadine, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due ragazzi di 23 e 22 anni.

La situazione, inizialmente di routine, si è evoluta in seguito alle verifiche effettuate dai poliziotti. Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina, il cui possesso non è stato giustificato dai soggetti, rendendo necessario il sequestro immediato dell’arma.

Gli sviluppi dell’attività di controllo hanno portato all’identificazione delle specifiche responsabilità a carico dei due giovani. Il ventitreenne è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ventiduenne, invece, è stato deferito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, a seguito degli atteggiamenti tenuti durante le fasi del controllo. Entrambi dovranno ora rispondere delle proprie condotte davanti alla giustizia. L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel prevenire il porto di oggetti pericolosi e nel monitorare le dinamiche che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.

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