On. Abbate. “L’avanzamento dei lavori finanziati dalla Regione a Scicli e S.Croce Camerina”

Scicli/Santa Croce Camerina, 11 luglio 2026 – Fine settimana dedicato ai sopralluoghi nei cantieri finanziati da emendamenti voluti dall’Onorevole Ignazio Abbate, che ha verificato personalmente lo stato di avanzamento degli interventi a Santa Croce Camerina e a Scicli. La prima tappa è stata Scicli per verificare l’avanzamento dei lavori di rifacimento dei campi da gioco, della palestra, degli spogliatoi e delle aree ricreative del Tennis Club Scicli finanziati con un investimento di 470 mila euro. Al sopralluogo erano presenti il sindaco Mario Marino, la presidente del Consiglio Desirè Ficili, alcuni consiglieri comunali, il main sponsor dell’associazione Bartolo Mililli e i rappresentanti della società sportiva. “A Scicli ho trovato un cantiere che procede secondo il cronoprogramma – conclude Abbate –. Vedere concretizzarsi un investimento così importante nello sport è motivo di soddisfazione perché significa offrire ai giovani, alle famiglie e a tutta la comunità una struttura moderna e funzionale. Continueremo a monitorare costantemente l’andamento dei lavori affinché le opere vengano completate nei tempi previsti e possano essere presto consegnate alla città. A breve sarà la volta del Ciccio Scapellato dove verranno realizzati interventi per la concessione dell’agibilità della struttura”. Successivamente il parlamentare ibleo ha raggiunto a Santa Croce Camerina, dove ha visitato il cantiere di contrada Finaiti insieme al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale Luca Agnello e al referente della Democrazia Cristiana Gioacchino Iozzia. Durante il sopralluogo è stato confermato il regolare avanzamento dei lavori di riqualificazione urbana finanziati con 100 mila euro grazie ad un emendamento presentato dallo stesso parlamentare regionale alla finanziaria 2025. Una ulteriore buona notizia riguarda il completamento dell’intervento: è stato infatti reperito un ulteriore stanziamento di 20 mila euro che consentirà di ultimare tutte le opere previste. “È una notizia importante per i residenti di questa zona – dichiara l’On. Ignazio Abbate – perché ci permette di consegnare un’opera completa, senza lasciare interventi a metà. Continuiamo a seguire passo dopo passo l’evoluzione del cantiere, mantenendo gli impegni assunti con il territorio. Ringrazio il sindaco, il presidente del Consiglio Luca Agnello e il referente DC Gioacchino Iozzia per il costante lavoro di collaborazione istituzionale che sta consentendo di raggiungere questi risultati”.

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