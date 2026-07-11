Frigintini Calcio: il ritorno del “guerriero”, Momo Noukri si riveste di rossoblu

Modica, 11 luglio 2026 – Certi amori non finiscono, cantava in una sua canzone Antonello Venditti. Una frase che calza a pennello per il Frigintini Calcio e Momo Noukri.

Le strade tra il sodalizio presieduto da Michele Giannone e il “guerriero” di Casablanca, infatti, tornano a incrociarsi dopo qualche stagione dall’addio che poi si è dimostrato essere un arrivederci.

Momo Noukri e il Frigintini Calcio, infatti, hanno trovato l’accordo e il “sette polmoni” del centrocampo si riveste di rossoblu.

Un ritorno gradito da tutta la piazza e che premia il lavoro a fari spenti del responsabile dell’area tecnica Stefano Di Rosa, che è riuscito a battere la concorrenza di altri club e a riportare nella città della Contea una pedina fondamentale per alzare il tasso tecnico e di esperienza alla “Di Rosa Band”.

“Siamo felici di essere riusciti a riportare Momo in rossoblu – spiegano i dirigenti del sodalizio modicano – con lui avremo a disposizione carattere tecnica e attaccamento alla maglia di quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la sua città. Sapevamo che quando Momo ha lasciato il Frigintini lo ha fatto a malincuore, e lo ha dimostrato il fatto che alla nostra chiamata ha risposto positivamente già ai primi contatti. La nostra campagna di rafforzamento della squadra non si è ancora conclusa e speriamo al più presto di chiudere le altre due trattative che abbiamo in corso per fare in modo di consegnare a mister Ciccio Di Rosa la rosa della prossima stagione già al completo sin dal primo giorno di preparazione”.

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