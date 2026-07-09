Modica, evade dai domiciliari e minaccia i Carabinieri con la bombola del gas: «Vi faccio saltare in aria»

MODICA – Una notte di ordinaria follia si è consumata a Modica, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere evaso dai domiciliari e aver minacciato di far saltare in aria una bombola di gas.

I fatti si sono svolti intorno alle 3 del mattino. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per un normale controllo di routine sulla sua permanenza in casa. Giunti sul posto, però, i Carabinieri hanno immediatamente notato il quarantenne in strada, a diversi metri di distanza dal proprio domicilio. Alla vista delle gazzelle, l’uomo ha tentato una fuga disperata infilandosi in un vicolo cieco.

Rincorso prontamente dai militari e vistosi ormai alle strette, il fuggitivo – in evidente stato di forte alterazione e agitazione – ha iniziato a urlare minacce di morte contro le forze dell’ordine. La situazione è precipitata quando l’uomo si è avvicinato a una bombola di gas situata alla fine del vicolo, nei pressi dell’ingresso della sua abitazione. Sotto gli occhi dei Carabinieri, il quarantenne ha aperto la valvola della bombola, facendo fuoriuscire il gas, e ha afferrato un cannello da idraulico appoggiato su un tavolino lì vicino, minacciando di appiccare il fuoco e provocare un’esplosione se qualcuno avesse fatto un solo passo avanti.

Ad evitare la tragedia sono state la freddezza e la lucidità dei militari. I Carabinieri hanno avviato un delicato dialogo con l’uomo per calmarlo e distrarlo. È bastato un attimo di esitazione: i militari lo hanno bloccato e hanno immediatamente chiuso la valvola della bombola, mettendo in sicurezza l’area. All’immobilizzazione del quarantenne ha contribuito anche il personale della Polizia di Stato, giunto sul posto in supporto.

A causa dell’incontrollabile stato di shock, l’uomo è stato inizialmente trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Modica, da cui è stato dimesso poco dopo.

L’arresto in flagranza è stato convalidato dal Tribunale di Ragusa. L’Autorità Giudiziaria Iblea ha disposto per il quarantenne la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Come previsto dalla legge, tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare formale conferma nel corso del successivo iter processuale e del contraddittorio tra le parti.

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