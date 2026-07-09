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Cronaca | Vittoria

La Polizia di Vittoria esegue un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia.

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VITTORIA, 09 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 44enne vittoriese, condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali, dispone l’espiazione della pena di due anni di reclusione in regime di detenzione.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tempestivamente rintracciato l’uomo e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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