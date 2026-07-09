“Pronti, partenza, AVIS!” : al via la Campagna estiva AVIS Provinciale Ragusa 2026

Ragusa, 09 luglio 2026 – Presso la sede dell’Avis Provinciale di Ragusa, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Campagna estiva 2026 per la promozione della donazione di sangue. All’incontro hanno partecipato il Presidente Provinciale AVIS, Dott. Salvatore Poidomani, il Direttore del Servizio Trasfusionale dell’ASP di Ragusa, Franco Bennardello, il Direttore Sanitario di Avis Provinciale, dott. Salvatore Calabrese. La campagna di quest’anno ruota attorno a un progetto di comunicazione ideato da Kewin Lo Magno, con il claim: Pronti, partenza, AVIS!” e il sottotitolo: “Dai forza al vento della solidarietà”, La campagna si svolgerà dal 9 luglio al 25 agosto e sarà anche arricchita da numerose iniziative

promosse autonomamente dalle Avis comunali della provincia. Durante la stagione estiva si rischia sempre un calo fisiologico delle donazioni, mentre rimane costante e addirittura aumenta il fabbisogno di sangue. Per questo motivo l’AVIS è impegnata a mantenere alta la tensione e l’attenzione delle donatrici e dei donatori, dei cittadini affinché continuino a dimostrare la loro generosità e sensibilità nei confronti delle persone che hanno bisogno di sangue e di plasma.

La campagna estiva – dichiara il Presidente Provinciale, Dott. Salvatore Poidomani – rientra nella costante attività di promozione e comunicazione che contribuisce a sensibilizzare i cittadini sul dono del sangue e del plasma, un atto semplice di straordinaria solidarietà. Ormai da anni in provincia di Ragusa si registrano risultati significativi in tutti i periodi dell’anno ma è importante non abbassare la guardia per continuare a garantire in qualsiasi momento un adeguato approvvigionamento di sangue che consenta il normale svolgimento di tutte quelle attività sanitarie per cui è necessario disporre di questo prezioso salvavita.

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