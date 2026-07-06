Modica si conferma Città protagonista del programma Eco-Schools: nuova Bandiera Verde per l’Istituto Amore Piano Gesù – De Amicis

Modica, 06 luglio 2026 – Dopo le quattro Bandiere Verdi ottenute nel percorso 2024/2025, il Comune di Modica prosegue il proprio impegno nell’educazione ambientale e nella promozione di buone pratiche sostenibili nelle scuole Modica conferma il proprio ruolo di riferimento nel percorso Eco-Schools, il programma internazionale di educazione ambientale che promuove nelle scuole comportamenti sostenibili, cittadinanza attiva e attenzione concreta verso il territorio. La Commissione nazionale del programma Eco-Schools ha valutato positivamente il lavoro svolto dall’I.C. Carlo Amore Piano Gesù – De Amicis Primaria e Secondaria di I grado di Modica durante l’anno scolastico 2025/2026, rilasciando all’istituto la certificazione Eco-Schools e la Bandiera Verde, simbolo internazionale che attesta l’impegno della comunità scolastica per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un riconoscimento importante, che premia il percorso portato avanti da studenti, docenti, personale scolastico e famiglie, impegnati nella diffusione di buone pratiche ambientali, nella riduzione dell’impatto dell’istituto scolastico e nella promozione di stili di vita più responsabili. Il nuovo risultato si inserisce in un cammino già avviato con forza nell’anno scolastico 2024/2025, quando il Comune di Modica si era distinto nel panorama Eco-Schools aggiudicandosi quattro Bandiere Verdi e risultando tra i territori più premiati per numero di scuole coinvolte e riconosciute. Un dato che non rappresenta soltanto un premio formale, ma il segno di una strategia educativa e ambientale che mette al centro le nuove generazioni. La scuola, infatti, diventa sempre più un laboratorio di cittadinanza attiva, capace di trasformare la sensibilizzazione ambientale in azioni quotidiane: raccolta differenziata, attenzione agli sprechi, cura degli spazi comuni, rispetto delle risorse naturali e maggiore consapevolezza verso il futuro del pianeta. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha sottolineato l’orgoglio dell’Amministrazione comunale per un risultato che conferma la crescita di una cittadinanza attiva, partecipe e consapevole. Un riconoscimento che appartiene alla scuola, ma anche all’intera comunità modicana, chiamata ogni giorno a contribuire con comportamenti responsabili alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita della città. Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, che ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono allo sviluppo sostenibile del territorio: dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie, operatori, uffici comunali e cittadini. Un lavoro condiviso che dimostra come l’attenzione verso l’ambiente non sia soltanto una scelta amministrativa, ma un impegno collettivo verso una comunità più attenta, più educata al rispetto degli spazi comuni e più responsabile nei confronti del futuro delle nuove generazioni. Il riconoscimento ottenuto dall’I.C. Carlo Amore Piano Gesù – De Amicis conferma quindi la qualità del lavoro svolto e rafforza il percorso intrapreso dalla città di Modica, che continua a investire sull’educazione ambientale come strumento di crescita culturale, civile e sociale. La Bandiera Verde Eco-Schools, riconosciuta a livello internazionale, ha validità annuale e colloca l’istituto all’interno di una rete mondiale di scuole impegnate nello sviluppo sostenibile. Un traguardo che premia l’impegno dell’anno appena concluso, ma che rappresenta anche una responsabilità per il futuro: continuare a lavorare, insieme, per costruire una comunità più attenta, consapevole e rispettosa dell’ambiente. Il Comune di Modica, grazie all’impegno dell’Assessore Cannizzaro e dell’ Ufficio Ecologia, continuerà a sostenere e valorizzare questi percorsi, nella convinzione che la tutela dell’ambiente passi anche dalla scuola, dall’educazione dei più giovani e dalla collaborazione costante tra istituzioni, docenti, famiglie e territorio. Modica conferma così una direzione chiara: fare dell’educazione ambientale non un’attività occasionale, ma una parte concreta della crescita della comunità.

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