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Attualità | Modica

ANFFAS Modica e ASSOUTENTI Ragusa firmano il Protocollo d’Intesa: un’alleanza territoriale per i diritti e l’inclusione

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MODICA, 06 Luglio 2026 –Nasce una nuova e importante sinergia nel tessuto sociale della provincia di Ragusa. ANFFAS Modica e ASSOUTENTI Provincia di Ragusa hanno siglato ufficialmente un Protocollo d’Intesa volto a stringere una collaborazione stabile a tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie e, più in generale, di tutti i cittadini del territorio provinciale.

L’accordo mira a unire le forze su temi cruciali come l’inclusione sociale, la difesa dei diritti, l’informazione, la formazione, il volontariato e la co-progettazione. L’intesa locale non nasce dal nulla, ma si ispira direttamente al Protocollo nazionale sottoscritto nel 2024 tra ANFFAS Nazionale e ASSOUTENTI. Questa firma ne traduce i principi in un’azione concreta, radicata nel contesto ragusano, mossa dalla profonda convinzione che la cooperazione tra le diverse realtà del Terzo Settore sia l’arma più efficace per proteggere e sostenere le fasce più fragili della popolazione.

Nonostante le due associazioni operino storicamente in ambiti differenti, si muovono da sempre su binari paralleli guidati da valori identici; promozione della dignità della persona, difesa dei diritti e la cittadinanza attiva, inclusione e partecipazione sociale.

Questa convergenza di vedute permetterà di mettere a sistema competenze, esperienze e servizi, creando un canale di dialogo ancora più forte e autorevole con le istituzioni locali e gli attori del territorio.

Cosa prevede, all’atto pratico, questo accordo? Il Protocollo darà vita a una serie di attività concrete destinate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari. Tra le principali azioni in programma figurano attività informative e campagne di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza, momenti  di formazione e iniziative pubbliche di confronto, sportelli di orientamento per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi e nell’esercizio dei propri diritti, progettazioni condivise per intercettare i bisogni del territorio e dare risposte tempestive.

Grazie a questa nuova alleanza, ANFFAS Modica e Assoutenti Ragusa fanno un passo avanti decisivo, dimostrando che fare rete è l’unico modo per costruire una comunità davvero equa e accessibile a tutti.

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