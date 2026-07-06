Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Pietro Scarso, padre del collega Enzo

MODICA, 06 Luglio 2026 – Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il collega Enzo Scarso e il fratello Manuel, comandante provinciale dei carabinieri di Caserta. All’età di 90 anni, si è spento il caro padre, Pietro Scarso, già sottufficiale dell’Arma. I funerali e la Celebrazione Eucaristica si terranno martedì 7 luglio, alle 15, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica.

Al collega Enzo Scarso, al fratello Manuel e a tutta la sua famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte della redazione in questo momento di profondo dolore.

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