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Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Pietro Scarso, padre del collega Enzo

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MODICA, 06 Luglio 2026 – Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il collega Enzo Scarso e il fratello Manuel, comandante provinciale dei carabinieri di Caserta. All’età di 90 anni, si è spento il caro padre, Pietro Scarso, già sottufficiale dell’Arma. I funerali e la Celebrazione Eucaristica si terranno martedì 7 luglio, alle 15, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica.
Al collega Enzo Scarso, al fratello Manuel e a tutta la sua famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte della redazione in questo momento di profondo dolore.

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