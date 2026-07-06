M5S Modica. Parcheggio di Viale Medaglie d’Oro: parcheggio o discarica?

Modica, 06 luglio 2026 – Il Movimento 5 Stelle Modica denuncia con forza lo stato di abbandono in cui versa il parcheggio di Viale Medaglie d’Oro, una struttura pubblica che avrebbe dovuto rappresentare un servizio strategico per la città e per il centro storico, ma che oggi è l’emblema dello spreco e della cattiva gestione.

Da anni viene utilizzata esclusivamente la parte superiore del parcheggio, mentre il livello sottostante non è mai stato aperto ai cittadini. Ad oggi non sono mai state fornite spiegazioni chiare sulle ragioni di questa scelta, alimentando interrogativi ai quali l’Amministrazione comunale ha il dovere di rispondere.

Nel frattempo, l’area inutilizzata è stata lasciata nel più totale degrado: rifiuti accumulati, sporcizia, cattivi odori e condizioni che favoriscono la proliferazione di insetti e roditori. Una situazione indegna per una città che ambisce a valorizzare il proprio patrimonio storico e turistico.

Non è accettabile che una struttura pubblica, realizzata con risorse destinate alla collettività, venga lasciata nell’abbandono senza alcuna programmazione per il suo recupero e la sua piena fruizione.

Per queste ragioni chiediamo al Comune di Modica di intervenire con la massima urgenza attraverso:

l’immediata bonifica e pulizia dell’intera struttura;

la verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità;

la pubblicazione delle motivazioni che hanno impedito, fino ad oggi, l’apertura completa del parcheggio;

la predisposizione di un progetto di riqualificazione, adeguato alle normative vigenti, che consenta finalmente l’utilizzo dell’intera struttura da parte dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle Modica non intende lasciare cadere questa vicenda nel silenzio. Continueremo a vigilare, a chiedere trasparenza e a sollecitare risposte concrete fino a quando non saranno avviati e completati gli interventi di bonifica e riqualificazione.

I cittadini hanno diritto a servizi efficienti, a strutture decorose e a un’Amministrazione che tuteli il bene pubblico, non che lo lasci deteriorare nell’indifferenza.

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