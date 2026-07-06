Ciclismo su strada: alla IV tappa di Palagonia, la Motyka Bike School Modica ancora protagonista

Modica, 06 luglio 2026 – Un secondo posto nella classifica delle squadre partecipanti, quattro vittorie e buoni piazzamenti.

È questo il bilancio per Motyka Bike School Modica alla quarta tappa di ciclismo su strada che si è disputata ieri a Palagonia.

Risultati che potrebbero essere stati ancora più lusinghieri se nella categoria G1M, Carlo Andrea Borgese non fosse incappato in un guasto meccanico che ha condizionato la sua performance. Nonostante l’imprevisto, tuttavia, il giovane atleta modicano, senza perdere l’entusiasmo, non si è perso d’animo e con il sorriso sulle labbra, ha fatto di necessità virtù e grazie alla sua grande determinazione è riuscito a entrare nella top ten della competizione concludendo al decimo posto.

La Motyka Bike School Modica, si è prontamente riscattata nella categoria G2M, dove ha conquistato la vittoria con Santiago Borgese, che ha preso in mano le redini della corsa sin dalle prime pedalate e, imponendo un ritmo forsennato alla gara ha preso subito il largo gestendo bene ogni situazione fino a tagliare il traguardo a braccia alzate.

Il sodalizio modicano si è ripetuto anche nella categoria G4M, dove ha trionfato Simone Adamo. Nella stessa categoria è anche arrivato l’ottimo quarto posto di Nicolò Tagliarini. In una gara ricca di tensione e segnata da una lunga interruzione per permettere i soccorsi a seguito di una brutta caduta, quando mancavano soltanto tre giri per arrivare al traguardo. Quando la gara è ripartita, Simone Adamo ha sfoderato carattere, classe e determinazione e dopo aver preso in mano la testa della corsa è riuscito a tagliare davanti a tutti il traguardo.

A completare la ricca giornata di successi per la Motyka Bike School, infine, ci ha pensato Dominik Borgese che si è imposto nella categoria G5M.

” I risultati ottenuti da tutti i ragazzi – spiega Arianna Melilli – ci hanno permesso salire sul podio al secondo posto nella classifica delle società partecipanti alla quarta tappa. Un riconoscimento che -continua – premia il lavoro svolto quotidianamente da atleti, tecnici e famiglie. Ieri – conclude Arianna Melilli – è stata una giornata da incorniciare, che conferma la crescita del gruppo e la forza di una squadra che continua a portare con orgoglio i colori gialloneri nei campi di gara”.

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