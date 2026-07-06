“Il manuale del buon politico” di Luigi Sturzo: non è di tutti saper fare politica/1…di Domenico Pisana

“Non è di tutti saper fare politica, ma di coloro che ne sono dotati. Come ogni arte anche la politica ha i suoi grandi artefici e i suoi artigiani; naturalmente vi saranno anche dei mestieranti; il pubblico sceglie i suoi beniamini anche fra i mestieranti.” — (Da: Il manuale del buon politico, Luigi Sturzo)
Queste parole sembrano scritte stamattina, eppure hanno un secolo. Oggi che la politica a ogni livello – dal contesto globale ai nostri consigli comunali – sembra essersi ridotta a una rissa continua e a puro bullismo, questo pensiero ci ricorda dove sta la radice del problema.
La politica è un’arte. Richiede studio, cura, visione. Abbiamo disperatamente bisogno di “grandi artefici” capaci di guardare al futuro e di “artigiani” che sappiano far funzionare le cose ogni giorno con onestà.
Invece, troppo spesso, la scena a cui assistiamo tutti i giorni è dominata dai mestieranti. Quelli che non sanno costruire nulla, ma sanno benissimo come cavalcare la rabbia, come fare rumore sui social e come trattare gli avversari (o i cittadini) a pesci in faccia.
Ma la parte più amara della frase di Sturzo è l’ultima: “il pubblico sceglie i suoi beniamini anche fra i mestieranti”.
Il bullismo e la superficialità della politica attuale non cadono dall’’alto. Esistono perché quel modo di fare attira l’attenzione, genera “like” e raccoglie voti facili. Se la politica è diventata un teatrino di mestieranti arroganti, è anche perché noi, come pubblico, abbiamo smesso di pretendere la qualità, preferendo il tifo da stadio alla competenza.
Addolora molto dire questo , ma è la verità: se la politica continua ad essere una rissa da bar, è perché il tifo da bar è esattamente quello che premiamo. Ci piace chi urla più forte, ci entusiasma il politico che “asfalta” il rivale, votiamo la faccia simpatica o lo slogan più aggressivo, ignorando la totale incompetenza. Spesso ognuno di noi pensa di non far parte di questo pubblico, e che siano gli altri a farne parte, e invece, forse, dovremmo chiederci se siamo diventati il pubblico ideale per i peggiori attori. Invece di piangere sul degrado del nostro Paese, forse dovremmo iniziare a guardarci allo specchio. Finché si continuerà a fare i “fan” dei mestieranti e dei bulli di turno, non potrà esserci il diritto di lamentarsi se le cose vanno a rotoli.
Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo ricominciare a cercare gli artigiani.
“Il manuale del buon politico” di Luigi Sturzo: non è di tutti saper fare politica/1…di Domenico Pisana
“Non è di tutti saper fare politica, ma di coloro che ne sono dotati. Come ogni arte anche la politica ha i suoi grandi artefici e i suoi artigiani; naturalmente vi saranno anche dei mestieranti; il pubblico sceglie i suoi beniamini anche fra i mestieranti.” — (Da: Il manuale del buon politico, Luigi Sturzo)
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1 commento su ““Il manuale del buon politico” di Luigi Sturzo: non è di tutti saper fare politica/1…di Domenico Pisana”
Purtroppo, finché la politica creerà caselle dove il popolino ama essere rinchiuso per schieramento ideologico, nulla cambierà. Finché non si imparerà ad odiare la menzogna, riconoscere la verità e riscoprire la responsabilità, nulla cambierà.
È vero che il sistema è in declino, che la maggioranza non crede più in questa falsa democrazia reinventata per far abboccare chiunque, che nessun popolo decide nulla. Ma la conseguenza quale sarà? Un collasso?
Servirebbe ciò che la politica, in tempi recenti, produceva. Persone che fossero esempi, nella virtù, nel carisma, nella morale, nella disciplina e nel decoro, che mettessero al centro i veri valori, anziché risse, slogan, menzogne, teatri, accordicchi, intrallazzi. Oppure, come in tempi meno recenti, quando la vera democrazia si basava sulla legge naturale, quando la morale cristiana, la Chiesa ed il potere governativo mediavano per il bene del popolo, e non per gli interessi di lobbies, case farmaceutiche, ideologie antiumane da manicomio e sette di manovali.
Ma anche se un uomo del genere, di nobili intenti, venisse fuori, da sopra lo massacrerebbero e da sotto lo deriderebbero tracotanti di ignoranza.
Questi sono i frutti del liberalismo, socio in affari del comunismo, utili allo stesso scopo.