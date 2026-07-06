Honk kong. Momento storico per il Lions Club Modica: Giuseppe Walter Buscema è il nuovo Governatore della Sicilia

HONK KONG, 06 Luglio 2026 – Da Hong Kong arrivano immagini che racchiudono un’emozione profonda e segnano un momento destinato a rimanere scolpito nella storia del Lions Club Modica. Nel corso della 108ª Convention Internazionale dei Lions, Giuseppe Walter Buscema ha assunto ufficialmente la carica di Governatore del Distretto 108Yb Sicilia.

Il passaggio di consegne si è compiuto attraverso un rituale tanto semplice quanto carico di significato. Pronunciando la formula del giuramento con il solenne “I will” (“Lo farò”), e attraverso la tradizionale cerimonia dello “strappo” della banda azzurra recante la scritta Elected, Buscema ha ricevuto il testimone dal Governatore uscente Diego Taviano. Da questo istante, sarà lui a guidare gli oltre 4.150 Lions siciliani nell’anno sociale 2026-2027.

Questo gesto simbolico dà il via a un nuovo capitolo di servizio, responsabilità e impegno sul territorio, che quest’anno si lascerà ispirare e guidare dal motto del Presidente Internazionale Mark Lyon: “We Serve – Radicati nel servizio“.

Per il Lions Club Modica si tratta di un momento di immenso e legittimo orgoglio. Vedere un proprio socio elevarsi alla guida del Distretto 108Yb Sicilia non è solo un traguardo di altissimo prestigio, ma rappresenta il giusto e meritato riconoscimento allo straordinario percorso umano, associativo e lionistico che ha sempre contraddistinto il modicano Giuseppe Walter Buscema, presente con la moglie Carmen Figurino. A lui va l’augurio di un anno di proficuo e appassionato lavoro al servizio della comunità.

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