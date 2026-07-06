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Ragusa, furto in abitazione: due arresti e due denunce della Squadra Mobile

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RAGUSA, 06 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha messo a segno un importante colpo nel contrasto ai reati contro il patrimonio, traendo in arresto in flagranza di reato due uomini di 38 e 22 anni. Entrambi sono ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione in concorso.
L’operazione è scaturita da un’intensa attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura iblea. Nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni, i poliziotti sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva: una somma in contanti pari a 7.000 euro e numerosi monili in oro. Tutti i beni e il denaro sono stati immediatamente posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.
Al termine delle formalità di rito presso gli uffici della Questura, i due giovani sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Ragusa, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
Le indagini non si sono fermate ai due arresti. Nell’ambito della medesima attività investigativa, i poliziotti hanno infatti deferito in stato di libertà due donne di 55 e 24 anni, ritenute a vario titolo coinvolte nella vicenda. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli del ruolo ricoperto dalle due complici nel colpo messo a segno.

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