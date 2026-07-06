Modica, “Scenari al Tramonto” debutta al Belvedere del Pizzo tra letteratura e grande jazz

MODICA, 06 Luglio 2026 – La settimana inaugurale di “Scenari al Tramonto” ha preso il via in una delle cornici più suggestive di Modica, lo splendido Belvedere del Pizzo, regalando al pubblico una serata di forte impatto emozionale nonostante le condizioni meteo avverse. Un forte vento ha infatti tentato di disturbare l’evento, senza però riuscire a scoraggiare il folto numero di appassionati accorsi per il primo appuntamento in programma.

Al centro della serata vi è stata la presentazione del libro “Cade la notte”, edito da Feltrinelli, firmato dalla scrittrice catanese Lorena Spampinato. L’autrice, dialogando sul palco con Veronica Barbarino, ha sviscerato le pagine del suo romanzo proprio mentre il sole tramontava sulla città, creando un’atmosfera magica e quasi complice. Il talk ha esplorato le dinamiche profonde di una storia d’amore controversa e difficile, scandita da pochi alti e moltissimi bassi. Una narrazione intensa che ha toccato i temi di una convivenza complicata, di malintesi capaci di trasformarsi in veri e propri muri e di ostacoli apparentemente superati prima di infrangersi contro barriere insormontabili, fino a quella notte metaforica che cala definitivamente su un rapporto che, forse, non avrebbe mai dovuto avere inizio.

Dopo l’intenso momento letterario, la serata è proseguita all’insegna della convivialità e della grande musica con l’evento “Aperitivo & Sounds”. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con l’associazione Riad, ha proposto un raffinato e apprezzatissimo omaggio al jazz di Charles Mingus, fondendo le note dei grandi classici con la bellezza del panorama modicano e chiudendo sotto le stelle il primo capitolo di questa nuova edizione della rassegna.

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