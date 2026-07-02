Ispica, non si ferma all’alt e fugge in auto: bloccato con un martello e cocaina

ISPICA, 02 Luglio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Ispica, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea un trentasettenne ispicese. L’uomo è gravemente indiziato di aver portato al seguito in auto, senza giustificato motivo, un martello, oltre ad aver tentato una pericolosa fuga al momento del controllo. Il giovane ha cercato di eludere gli accertamenti non fermandosi all’alt intimatogli dai militari, dando vita a un inseguimento terminato dopo diverse centinaia di metri. Una volta bloccato il veicolo, i Carabinieri hanno eseguito una minuziosa perquisizione che ha permesso di rinvenire l’attrezzo occultato nel bagagliaio. Inoltre, il conducente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di un grammo, nascosta sulla sua persona. Per queste ragioni, il trentasettenne è stato denunciato per la violazione in materia di armi e per la resistenza legata alle norme del Codice della Strada, oltre a essere segnalato alla Prefettura di Ragusa per il possesso dello stupefacente.

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