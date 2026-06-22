M5S. Si struttura il Gruppo territoriale di Comiso

Comiso, 22 giugno 2026 – Dopo la riunione di mercoledì scorso, si struttura il Gruppo territoriale del M5S di Comiso, in vista della nuova stagione politico-amministrativa. Queste le nuove nomine decise dall’assemblea:

🔹 Eliseo Brighina: Rappresentante del Movimento Cinque Stelle Comiso e responsabile settore Sanità.

🔹 Nunzio Monaco: Vice Rappresentante del Movimento Cinque Stelle Comiso e responsabile settore Agricoltura.

🔹 Giuseppe Poletti: Vice Rappresentante del Movimento Cinque Stelle Comiso, con un ruolo di responsabilità nel settore Acqua Pubblica.

🔹 Gino Meli: Responsabile per il settore Edilizia.

🔹 Katia Reccavallo: Già referente del M5S alla programmazione, assumerà il ruolo di Portavoce per l’Aeroporto.

🔹 Maria Pina Battaglia: già Vice Rappresentante M5S, sarà la nostra Portavoce per le tematiche legate al Randagismo e ai Canili della provincia di Ragusa.

🔹 Biagio Vitale: Responsabile del settore Raccolta Differenziata Rifiuti per Comiso.

“Questi incarichi, scelti con cura e in piena sinergia – dice il gruppo territoriale – rappresentano un impegno concreto per affrontare le sfide future e portare avanti le nostre battaglie con rinnovato vigore. Il dialogo e la collaborazione sono alla base del nostro operato per un futuro migliore per Comiso”.

Salva