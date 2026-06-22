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Politica | Vittoria

Pelligra: “L’estate è iniziata, ma Vittoria e Scoglitti sembrano ancora in letargo”

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Vittoria, 22 giugno 2026 – Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, interviene con fermezza per stigmatizzare l’inerzia dell’amministrazione comunale di Vittoria, che si è fatta trovare impreparata all’appuntamento con l’estate. «Ieri era il primo giorno della stagione estiva – dichiara Pelligra – e la località marina di Scoglitti avrebbe dovuto accogliere cittadini e turisti con servizi efficienti e un volto decoroso. Invece, ciò che si è presentato agli occhi dei bagnanti è stato uno scenario sconfortante».
Il consigliere sottolinea come una delle passerelle a mare, ancora incompleta, rappresenti il simbolo di questa disorganizzazione: «Una struttura che avrebbe dovuto garantire accesso sicuro e agevole alla spiaggia si è trasformata in un percorso ad ostacoli. I bagnanti, pur di raggiungere il mare, sono stati costretti a veri e propri salti mortali. È inaccettabile che un intervento così semplice non sia stato completato per tempo».
Pelligra denuncia anche altri disservizi che rendono la fruizione del litorale un’impresa: «Tra rifiuti abbandonati lungo le strade che costeggiano la frazione e manutenzioni mai eseguite, Scoglitti offre un biglietto da visita di cui la città farebbe volentieri a meno. Non si tratta di dettagli, ma di segnali evidenti di una gestione superficiale e priva di programmazione». Il consigliere azzurro chiede conto all’amministrazione: «Che cosa sta facendo il Comune di Vittoria? Perché non è intervenuto per tempo? È impensabile che una località turistica come Scoglitti, che rappresenta un patrimonio per l’intero territorio, venga lasciata in queste condizioni proprio all’inizio dell’estate». Pelligra conclude con un appello alla responsabilità: «Serve un cambio di passo immediato. I cittadini non chiedono miracoli, ma rispetto e attenzione. L’estate è iniziata, ma Vittoria e Scoglitti sembrano ancora in letargo».

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