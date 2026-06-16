Zona artigianale di Modica al completo: Sinistra Italiana rilancia il progetto di ampliamento

MODICA, 16 Giugno 2026 – La zona artigianale di Michelica a Modica ha esaurito i suoi spazi. In queste settimane si sta procedendo all’assegnazione degli ultimi lotti liberi ad alcune imprese che ne avevano fatto richiesta, un passaggio che di fatto decreta il “tutto esaurito” per l’attuale area produttiva di Modica.

Una saturazione che non sorprende, ma che anzi conferma un trend ben noto. Già alcuni anni fa, di fronte a una domanda sempre più crescente di spazi da parte delle imprese locali, si era posta con urgenza la necessità di prevedere nuove aree per lo sviluppo produttivo. La risposta della politica era arrivata nell’aprile del 2016, quando il Consiglio comunale approvò un apposito progetto di ampliamento della zona artigianale: un piano da cinque milioni di euro che prevedeva la nascita di 81 nuovi lotti, all’epoca interamente coperto dai fondi ex Insicem.

“Quell’iter, tuttavia, si interruppe – lamenta Vito D’Antona di Sinistra Italiana – . Successivamente il progetto venne accantonato e una parte di quelle somme fu dirottata e utilizzata per l’ammodernamento della strada del polo commerciale.

Oggi, con una zona artigianale ormai satura e il tessuto imprenditoriale modicano che continua a cercare spazi per investire e crescere, il tema non è più rimandabile”.

Per questa ragione, Sinistra Italiana Modica ritiene che sia arrivato il momento di riavviare con decisione il percorso per l’ampliamento dell’area.

L’appello all’Amministrazione comunale è chiaro e concreto: riprendere in mano quel progetto di dieci anni fa, adeguarlo alle attuali esigenze e normative, e verificare tempestivamente le nuove fonti di finanziamento possibili. L’obiettivo finale deve essere la realizzazione dei nuovi lotti, dando finalmente una risposta strutturale alle imprese modicane e al futuro economico del territorio.

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