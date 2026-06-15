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Pozzallo | Spettacolo

Successo a Pozzallo per la IV edizione di “Calici dei Cabrera – a…mare il vino”

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POZZALLO, 15 giugno 2026 – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la quarta edizione di “Calici dei Cabrera – a…mare il vino”, l’appuntamento estivo che dal 12 al 14 giugno ha trasformato il cuore di Pozzallo nella capitale delle eccellenze enogastronomiche e culturali del sud-est siciliano. La manifestazione, capace di coniugare la maestosità storica della Torre Cabrera all’eleganza del Liberty pozzallese, ha offerto a visitatori e turisti un’autentica narrazione dell’identità locale attraverso un viaggio sensoriale tra grandi vini, olio EVO, masterclass, show cooking e performance di musica Pop e Jazz. Oltre 600 degustazioni, accompagnate da più di 200 visitatori che hanno scelto di vivere la kermesse come un momento di cultura e approfondimento.
L’iniziativa è stata finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dell’Agricoltura) e promossa dal Comune di Pozzallo, in stretta sinergia con i principali consorzi e strade del vino del territorio.
Il ricco programma ha preso il via venerdì 12 giugno presso il Plesso Rogasi con il talk “L’oro e il rubino del Sud-Est: biodiversità agricola come volano di attrattività turistica internazionale”, che ha evidenziato il ruolo storico di Pozzallo come “Porta d’accesso” commerciale del Mediterraneo. A seguire, l’apprezzata degustazione guidata di quattro cultivar siciliane condotta dall’oleologo e giornalista Enzo Signorelli, ed il taglio della torta per celebrare i 197 anni del Comune di Pozzallo.
Le giornate di sabato 13 e domenica 14 sono state animate dagli show cooking de “Le Pietanze della Contessa”, con la pasta fresca con pesto di mandorle e prosciutto crudo croccante firmata dallo chef Luca Giannone, nella serata di sabato, e con il cous cous n’cucciato a mano, proposto in due varianti (un sugo di pesce locale e una versione vegetariana con i profumi degli orti iblei) nella serata della domenica.
Immancabile il vino con il momento “I Calici del Conte” che ha permesso di far degustare i vini del Barocco, unendo l’offerta della Strada del Vino del Val di Noto e della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, il tutto accompagnato dalle note degli artisti che si sono esibiti nelle diverse serate condotte dalla bravissima Carmen Attardi. «Un’iniziativa molto qualificata e partecipata – ha dichiarato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitare una folta delegazione di vespisti in occasione del Primo Raduno Nazionale del Vespa Club d’Italia, e i buyer catalani de La Vinateria, presenti per conoscere più da vicino l’eccellenza dei nostri vini. È un’iniziativa turistica ma anche profondamente culturale, perché il vino e l’olio sono espressione di cultura. Il tutto si è svolto nello scenario splendido della nostra Villa Comunale, rinnovata, arricchita dal suo nuovo murales e affacciata sul mare».
«Con la quarta edizione di “Calici dei Cabrera”, Pozzallo torna a celebrare il connubio perfetto tra eccellenza enogastronomica e grande musica – ha aggiunto il vicesindaco e assessore al Turismo, Raffaele Monte-. La nostra città ha nel mare il suo naturale ambasciatore: un elemento che, storicamente e ancora oggi, permette di far conoscere le eccellenze della nostra terra al mondo intero».
Un weekend tra storia, motori e cultura il cui successo è stato possibile grazie alla collaborazione con: Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, Enoteca Regionale della Sicilia (sede del Sud Est), delegazione ONAV di Modica, associazione Sapori e Saperi, Consorzi di tutela dei vini Val di Noto Doc e Cerasuolo di Vittoria Docg, Consorzi dell’Olio Dop Monti Iblei, del Ragusano Dop e del Pomodoro di Pachino Igp. Ancora una volta, Pozzallo si conferma una Porta Iblea viva, dinamica e pronta ad accogliere visitatori da tutta Italia.

 

 

 

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