Ispica, in auto a Cirica. Sottratti portafogli, zaino e attrezzature mediche

ISPICA, 15 Giugno 2026 – Quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo di sole e mare, alla fine si è rivelato un incubo. Una domenica nella splendida cornice di Ciriga si è conclusa con l’amara scoperta di un furto subìto sulla propria automobile. Una madre aveva scelto la nota località balneare per far fare al figlioletto di appena cinque mesi il primo bagno della sua vita. Una giornata di gioia spezzata dal gesto di ignoti criminali. I malviventi hanno infranto il vetro del veicolo per portare via uno zaino bianco e nero. All’interno non c’erano oggetti di valore economico, ma apparecchiature mediche: un saturimetro e uno sfigmomanometro.

Insieme allo zaino è sparito anche il portafoglio. La preoccupazione maggiore della vittima riguarda ora i documenti d’identità personali e del bambino. Ciò che ferisce di più, oltre al danno economico, è la totale mancanza di scrupoli degli autori del gesto. I ladri hanno agito nonostante la presenza evidentissima di un seggiolino per neonati all’interno dell’abitacolo.

“Hanno creato un danno non solo materiale ma anche psicologico”, racconta sui social la donna con amarezza. “Non ci si può più sentire tranquilli. Un posto meraviglioso è stato rovinato da persone incivili”.

Scatta ora la solidarietà e l’appello ai residenti e ai bagnanti. Chiunque si trovasse in zona Ciriga nel pomeriggio di domenica e avesse notato movimenti sospetti è invitato a farsi avanti. L’appello è esteso anche a chi dovesse ritrovare abbandonati lo zaino bianco e nero o i documenti della madre e del piccolo. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

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