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Politica | Vittoria

Legalità, sicurezza e tutela del centro storico: il Comune di Vittoria rafforza l’azione di contrasto alle violazioni

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Vittoria, 15 giugno 2026 –“L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi provvedimenti finalizzati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al rafforzamento della sicurezza cittadina, con particolare attenzione alle aree di maggiore interesse storico, artistico e culturale del territorio.A seguito dei recenti episodi di violenza e delle situazioni di degrado registrate in alcune zone della città, l’Amministrazione ha disposto una significativa azione di controllo e vigilanza nei confronti delle attività commerciali che non rispettano il Regolamento sulla Sicurezza Urbana, le disposizioni in materia di regolarità tributaria e le norme previste dalla legislazione sul commercio.
Nell’ambito di questa attività sono già stati adottati specifici atti amministrativi e avviate azioni sanzionatorie, tra cui:
l’approvazione in Giunta del Regolamento per la tutela del centro storico e del suo valore sociale e culturale, attualmente all’esame del Consiglio Comunale;
l’emanazione dell’ordinanza sul decoro urbano, sulla sicurezza e sul divieto di bivacco;
l’intensificazione dell’attività sanzionatoria della Polizia Municipale nei confronti delle attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in violazione delle normative vigenti;
il rafforzamento dei controlli e delle sanzioni per il rispetto delle norme relative ai dehors;
l’attività di contrasto e sanzione per l’abbandono dei rifiuti nel centro storico;
l’avvio dei procedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni commerciali nei casi previsti dalla legge.
L’attività di contrasto è stata sviluppata sulla base degli indirizzi amministrativi e gestionali impartiti dal Sindaco e attuata dal Comandante della Polizia Municipale, Alessandro Basile, incaricato della riorganizzazione delle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, del rafforzamento dei controlli amministrativi e della prevenzione delle violazioni in materia di decoro e sicurezza urbana.
L’obiettivo dell’Amministrazione è tutelare le attività economiche che operano nel rispetto delle regole, sostenere le economie legali e garantire ai cittadini e ai visitatori maggiori condizioni di sicurezza e vivibilità, soprattutto nelle aree di particolare interesse storico, artistico e culturale della città.
In questo percorso l’Amministrazione comunale non è rimasta ferma ad attendere gli eventi, ma ha svolto un ruolo attivo e propositivo, attivando tutti gli strumenti e i protocolli previsti dalle proprie competenze. Il Comune di Vittoria ha costantemente sollecitato, accompagnato e monitorato ogni fase delle attività e dei procedimenti avviati, seguendone l’evoluzione dall’avvio fino alla loro conclusione, con l’obiettivo di garantire risposte concrete ed efficaci alle esigenze di sicurezza, legalità e tutela del territorio.
“Il rispetto delle regole rappresenta una condizione imprescindibile per garantire sicurezza, decoro e qualità della vita nella nostra città. Non possiamo consentire che comportamenti irregolari o attività svolte in violazione delle norme compromettano il lavoro degli operatori onesti e il diritto dei cittadini a vivere spazi pubblici sicuri e decorosi.
L’azione che stiamo portando avanti è improntata alla legalità, alla tutela del centro storico e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e commerciale. Continueremo con determinazione lungo questa strada, rafforzando i controlli e adottando tutti i provvedimenti necessari per difendere il bene comune e assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti.
Rivolgo inoltre un appello alle altre Forze di Polizia e alle istituzioni competenti affinché si possa ulteriormente rafforzare la collaborazione e il coordinamento sul territorio. La sicurezza urbana è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno congiunto di tutte le autorità preposte. Solo attraverso una presenza costante e un’azione sinergica tra Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Prefettura sarà possibile contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di illegalità, degrado e violenza, garantendo ai cittadini condizioni sempre migliori di sicurezza e vivibilità”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

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