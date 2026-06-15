Modica, l’opposizione smaschera la Sindaca: “Basta show, dov’è il Bilancio?”

MODICA, 15 Giugno 2026 – Riflettori accesi, annunci sensazionali e lo stile inconfondibile delle grandi occasioni. Ma dietro la facciata delle conferenze stampa “show” del Sindaco Maria Monisteri Caschetto, secondo l’opposizione, si celerebbero ombre fitte e ritardi preoccupanti. I consiglieri comunali dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee escono allo scoperto con un duro attacco frontale, mettendo nel mirino i due temi caldi che stanno agitando il dibattito politico cittadino: il destino dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato (I.B.S.R.) e i risultati della tanto sbandierata verifica politica della giunta.

La miccia sul fronte finanziario è stata accesa più di un mese fa, quando il Primo Cittadino ha annunciato in pompa magna l’approvazione del documento per il periodo 2023-2027. Da quel momento, però, è calato il silenzio. Un silenzio che i consiglieri di minoranza definiscono assordante e che avevano già provato a squarciare sollevando dubbi sulla legittimità di quella conferenza e dello stesso documento. Etichettati come i soliti catastrofisti, i rappresentanti dell’opposizione ricordano le rassicurazioni fornite dalla Sindaca lo scorso 5 giugno, quando aveva minimizzato parlando di “discrasie lievi alle quali abbiamo già rimediato”. Secondo la minoranza, sarebbe stato più onesto utilizzare una parola più nazional-popolare come “errore” e non un termine d’élite come “discrasie”, dato che dopo trenta giorni quelle anomalie stanno cominciando a pesare come macigni.

La realtà dei fatti, secondo i dati diffusi dall’opposizione, racconterebbe infatti una storia diversa. Dopo la richiesta di una prima proroga di sette giorni, concessa dal Commissario ad Acta il 1 giugno e ormai scaduta, il Settore Finanziario ha dovuto firmare una nuova nota per richiedere un ulteriore e non precisato “congruo differimento del termine” per apportare le necessarie modifiche e integrazioni all’Ipotesi di Bilancio, così da poter riportare l’atto in Giunta. Per l’opposizione si tratta della prova lampante che gli errori e le mancanze sono strutturali: a distanza di 35 giorni dall’annuncio trionfale, il documento non è ancora stato ritrasmesso ai Revisori dei Conti per il parere definitivo, né tantomeno è approdato in Commissione Bilancio o in Consiglio Comunale.

I consiglieri di minoranza sottolineano come il tempo stringa, dato che una volta ottenuto il via libera del Consiglio l’atto dovrà passare al vaglio del Ministero, e la scadenza ultima per rispettare i parametri è fissata al 31 dicembre 2027. Un saggio amministratore, attaccano i gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, avrebbe prima consultato i consiglieri e le associazioni di categoria che vivono economicamente la città, aspettando i risultati concreti prima di celebrare, mentre l’attuale sindacatura preferirebbe “mettere il carro davanti ai buoi” con comunicati avventati e sensazionalistici.

Ma il bilancio non è l’unico nervo scoperto. L’opposizione punta il dito anche sulla verifica politica annunciata dalla Sindaca insieme al suo partito, Forza Italia, ormai più di due settimane fa. Anche in questo caso, all’annuncio non è seguito alcun atto concreto, nessun rimpasto e nessuna conferma ufficiale. Da qui la provocazione ironica della minoranza, che chiede di conoscere l’esito del monitoraggio per sapere chi siano i promossi, i bocciati e gli eventuali rimandati a settembre all’interno della Giunta.

L’affondo finale dei consiglieri di minoranza fotografa una strategia comunicativa che, a loro dire, privilegia la forma alla sostanza, riassumibile nel motto: “Nel bene o nel male, purché se ne parli, vero Sindaca Monisteri Caschetto?”. La palla passa adesso all’Amministrazione Comunale, chiamata a rispondere con i fatti e, soprattutto, con i documenti finanziari alla mano.

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