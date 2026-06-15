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Appello a Comiso: scompare un anziano dopo la processione del Sacro Cuore, ore di ansia per Giuseppe

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COMISO, 15 Giugno 2026 – La comunità di Comiso è col fiato sospeso per la scomparsa di Giuseppe, un uomo di 71 anni di cui si sono perse le tracce da ieri sera. L’anziano è stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 20:30, proprio mentre partecipava ai festeggiamenti e alla tradizionale processione del Sacro Cuore di Gesù.

La situazione desta particolare preoccupazione tra i familiari e i concittadini: Giuseppe soffre infatti di difficoltà cognitive che ne compromettono l’orientamento, rendendogli impossibile ritrovare la strada di casa in autonomia. A complicare ulteriormente un quadro già delicato si aggiunge un deficit uditivo.

Al momento della scomparsa, il settantunenne indossava una polo bianca. Non vedendolo rientrare, i parenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e informato le Forze dell’Ordine, che si sono attivate senza sosta e stanno attualmente coordinando le operazioni di ricerca su tutto il territorio.

Giuseppe è una persona stimata, molto conosciuta e benvoluta da tutti nel suo quartiere. Per questo motivo viene chiesto il supporto e la massima collaborazione da parte di chiunque si trovasse in zona o avesse partecipato all’evento religioso.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di diffondere e condividere il più possibile questo appello, mantenendo alta l’attenzione. Chiunque creda di averlo avvistato, o sia in possesso di informazioni e dettagli che possano rivelarsi utili al ritrovamento, è pregato di mettersi subito in contatto con le Forze dell’Ordine. In momenti come questo, anche il più piccolo avvistamento può fare la differenza per riportare Giuseppe a casa sano e salvo.

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