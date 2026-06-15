“Percorsi di autonomia”. Al Centro Commerciale Culturale di Ragusa lo spettacolo conclusivo del progetto dedicato alle persone con disabilità psichiatrica

Ragusa, 15 giugno 2026 – Martedì 16 giugno, alle ore 18.30, presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa, in Via Matteotti 61, si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Gruppi con disabilità psichiatrica”, realizzato nell’ambito della Missione 5 del PNRR e promosso dal Comune di Ragusa per favorire l’inclusione abitativa, lavorativa e sociale delle persone coinvolte.

Il progetto è stato gestito dall’ ATS costituito dalle cooperative sociali Isola Iblea e Terra Iblea che hanno creato una importante rete di collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati: facilitate percorsi di autonomia per i beneficiari coinvolti.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso avviato nel luglio 2025 che ha coinvolto dodici beneficiarie e beneficiari con disabilità psichiatrica in attività orientate all’autonomia personale, all’inserimento abitativo, all’inclusione lavorativa e alla partecipazione attiva alla vita della comunità.

Nel corso del progetto hanno collaborato numerosi partner del territorio, tra cui il Centro per l’Impiego di Ragusa, il Centro di Formazione Logos, la casa editrice Le Fate,

L’Associazione La Bottega dell’Attore e il Centro Fitness Vitality, contribuendo alla costruzione di un modello integrato di accompagnamento verso l’autonomia.

Particolarmente significativo è stato il laboratorio artistico condotto dalla dottoressa

Isabella Papiro, che ha consentito alle persone partecipanti di esprimere emozioni, capacità e vissuti personali. Da questa esperienza nasce lo spettacolo teatrale del 16 giugno, pensato come occasione di restituzione pubblica del percorso svolto e come testimonianza concreta delle potenzialità che emergono quando vengono offerte opportunità reali di crescita e autodeterminazione.

«L’autonomia rappresenta uno dei diritti più importanti per ogni persona – dichiara

l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – e questo progetto dimostra come, attraverso percorsi personalizzati e un forte lavoro di rete tra istituzioni, enti del terzo settore e realtà del territorio, sia possibile costruire occasioni concrete di emancipazione e partecipazione. Le esperienze di coabitazione, formazione e inserimento lavorativo realizzate in questi mesi costituiscono un passo importante verso una società più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare le capacità di ciascuna persona. Lo spettacolo conclusivo

non è soltanto un momento culturale, ma il racconto di un percorso umano fatto di crescita, relazioni e conquista di nuovi spazi di autonomia. I veri protagonisti della serata saranno le persone che hanno partecipato al progetto e che, con il loro impegno, testimoniano il valore dell’inclusione come strumento di libertà e dignità.»

«Il progetto promosso dal Comune nell’ambito del PNRR è la concretizzazione della missione stessa della cooperativa sociale Isola Iblea: facilitare percorsi di autonomia per persone fragili, consapevoli del fatto che tutte, con un adeguato supporto, possono di dimostrare il proprio valore intrinseco, anche quando ci si trova di fronte a circostanze che vorrebbero etichettare il disagio mentale come ostativo ad una vita normale. In realtà questo progetto ci ha dato la possibilità di scardinare questi assiomi e dimostrare che non sono le diagnosi a definire la “persona”. Lo spettacolo finale che stiamo realizzando parte proprio da questo

assunto: oltre le diagnosi, ci sono persone che vivono, sentono, si impegnano per vivere dignitosamente e che possono ben dire a ciascuno di noi “e voi come state?” – dichiara Stefania Malacria Presidente Cooperativa Sociale Isola Iblea.

«Questo progetto ci ha confermato che l’autonomia si costruisce creando opportunità concrete e valorizzando le capacità di ogni persona. Come cooperativa sociale Terra Iblea accompagniamo da molti anni persone con disabilità psichiche in percorsi di crescita che hanno prodotto risultati significativi sul piano personale, relazionale e sociale. Quando istituzioni e terzo settore collaborano in modo efficace, l'inclusione diventa una realtà tangibile e non soltanto un’ipotesi progettuale», afferma Salvatore Borrelli Presidente Cooperativa Sociale Terra Iblea.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’evento, occasione per conoscere da vicino un’esperienza che interpreta pienamente gli obiettivi del PNRR e contribuisce a costruire una comunità più accogliente, solidale e inclusiva.

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