La Sicilia vola a Ferrara: il Modica Gospel Academy con la Nazionale Italiana Gospel

MODICA, 15 Giugno 2026 – Il prossimo 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, la Sicilia risuonerà nel cuore di Ferrara grazie a un riconoscimento straordinario. Il Modica Gospel Academy è stato infatti chiamato a rappresentare ufficialmente la regione, unendosi a una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Europa: l’Italian Gospel Choir.

La formazione iblea si esibirà al fianco di una realtà d’eccellenza che vanta nel proprio palmarès ben due Medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 nella storica Piazza Ariostea, all’interno del ricco cartellone del Ferrara Summer Festival.

L’attesa è ormai alle stelle e la macchina organizzativa viaggia a pieno regime. Guidati dal Maestro Giorgio Rizza, i coristi modicani hanno trascorso le ultime settimane a perfezionare un repertorio intenso, pensato per far vibrare ed emozionare il pubblico emiliano.

Ecco i dodici talenti e il loro direttore che saliranno sul palco di Ferrara, portando i colori e la passione della terra siciliana nella Nazionale Gospel Italiana: Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania, Mary Zaccone e il Maestro Giorgio Rizza.

“Portare la nostra voce e la nostra terra in un contesto così prestigioso è un onore immenso, ma anche una grande responsabilità”, ha dichiarato il Maestro Giorgio Rizza a margine delle ultime prove generali. “Questo appuntamento non è solo un traguardo per la nostra Academy, ma una celebrazione del potere unificante del gospel. Siamo pronti a dare il massimo e a far sentire tutto il calore e l’energia della Sicilia.”

Il gemellaggio musicale e culturale del 21 giugno segna una tappa storica per il Modica Gospel Academy. Questo traguardo conferma la crescita esponenziale di un progetto artistico capace di intercettare l’essenza profonda della musica spiritual e gospel, esportandola con successo ben oltre i confini regionali.

La trasferta in Emilia-Romagna si preannuncia così come un vero e proprio ponte culturale tra il Sud e il Nord Italia, unito sotto il segno delle grandi armonie vocali e del massimo riconoscimento istituzionale.

L’intera iniziativa è stata resa possibile anche grazie al supporto del tessuto imprenditoriale locale. Si ringraziano per il prezioso contributo i partner del progetto: Pollo Modicanello (Modica), Sfizi Golosi “U Nicu” (Modica), La Legumeria (Modica), Farmacia Floridia (Modica), Gruppo Inventa (Modica), Il Valentino (Modica), Start Palestra (Modica), Bar Fucsia Modica, Fitness Club (Pozzallo), Officina Basile, Laboratorio 78 G. Ragusa.

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