Grave incidente sulla SP 35: scontro frontale e auto ribaltata sulla strada per Punta Secca

PUNTA SECCA, 15 Giugno 2026 – Un violento scontro frontale si è verificato sulla Strada Provinciale 35, nel tratto che collega alla nota località balneare di Punta Secca, nel ragusano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono impattate violentemente, scatenando il panico tra gli automobilisti in transito.

A causa della forza dell’urto, uno dei veicoli è andato completamente fuori controllo, finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi su un fianco. Le immagini e le testimonianze dell’accaduto sono rimbalzate rapidamente sui canali social, confermando la gravità della situazione.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tempestivamente per mettere in sicurezza l’area del sinistro ed estrarre o assistere i conducenti coinvolti. Quel tratto stradale, storicamente cruciale per il raggiungimento della fascia costiera, registra proprio in questo periodo un netto incremento del traffico veicolare, trasformandosi in un punto critico che richiede la massima attenzione alla guida.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e accertare le responsabilità del caso.

Salva