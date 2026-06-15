  • 15 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Giugno 2026 -
Cronaca | News in primo piano | santa croce camerina

Grave incidente sulla SP 35: scontro frontale e auto ribaltata sulla strada per Punta Secca

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PUNTA SECCA, 15 Giugno 2026 – Un violento scontro frontale si è verificato sulla Strada Provinciale 35, nel tratto che collega alla nota località balneare di Punta Secca, nel ragusano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono impattate violentemente, scatenando il panico tra gli automobilisti in transito.

A causa della forza dell’urto, uno dei veicoli è andato completamente fuori controllo, finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi su un fianco. Le immagini e le testimonianze dell’accaduto sono rimbalzate rapidamente sui canali social, confermando la gravità della situazione.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tempestivamente per mettere in sicurezza l’area del sinistro ed estrarre o assistere i conducenti coinvolti. Quel tratto stradale, storicamente cruciale per il raggiungimento della fascia costiera, registra proprio in questo periodo un netto incremento del traffico veicolare, trasformandosi in un punto critico che richiede la massima attenzione alla guida.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e accertare le responsabilità del caso.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube