Disservizi Idrici sull’altipiano modicano: entra in funzione Pozzo Cassero

Modica, 15 giugno 2026 – A distanza di 10 giorni dalle interlocuzioni avute con il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e con il Professor Salvatore Barbagallo, stimato esperto e consulente dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, sulle problematiche di approvvigionamento idrico relativo alle zone di S.Giacomo e Modica, oggi possiamo annunciare che finalmente l’acqua è tornata a scorrere nella rete idrica che rifornisce tutto l’altipiano modicano grazie al ritorno in servizio dopo 15 anni di inattività dell’infrastruttura idrica di Pozzo Cassero che immette direttamente sulla vasca 2 più di 15litri di acqua al secondo h24. Nelle prossime ore, grazie al riempimento della rete idrica, anche le parti più alte come S.Giacomo, torneranno ad approvvigionarsi”. A parlare è il presidente della I commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate che commenta la messa in funzione di Pozzo Cassero, una salvezza per migliaia di residenti: “Oltre a Pozzo Cassero è entrato in funzione il potabilizzatore della Diga di S.Rosalia. Questo risultato si è potuto raggiungere grazie alla partecipazione attiva in questi giorni h24 del personale del Consorzio dislocato a Pozzo Cassero e nelle altre postazioni. Questo risultato deve far capire a tutti l’importanza del personale in servizio presso i Consorzi di Bonifica e delle risorse necessarie alle manutenzioni che devono essere calendarizzate e non fatte all’occorrenza e in situazioni di emergenza. Voglio ringraziare, oltre a tutti i dipendenti, anche chi sta al vertice a partire da Giosuè La Terra, a Gaetano Punzi, Salvatore Barbagallo e l’Assessore Sammartino”.

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