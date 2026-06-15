  • 15 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Giugno 2026 -
Politica | Vittoria

Ennesima lite in piazza Senia a Vittoria. La Rosa: “Basta con lo scaricabarile”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 giugno 2026 – «Dopo la lite avvenuta sabato sera durante i festeggiamenti religiosi in piazza Senia, abbiamo assistito all’ennesima dichiarazione indignata del sindaco Aiello. Una reazione che arriva puntuale ogni volta che esplode un episodio di violenza, ma che non può cancellare anni di sottovalutazioni e di mancata assunzione di responsabilità da parte di chi governa la città». Lo afferma Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, a nome di tutti i componenti della segreteria, intervenendo sulla vicenda che ha turbato la comunità vittoriese.

«Da troppo tempo Vittoria convive con risse, aggressioni, degrado e problemi di sicurezza che cittadini, famiglie e commercianti denunciano quotidianamente. Per anni, però, chi amministrava ha preferito minimizzare, ignorare o derubricare questi segnali come episodi isolati. Oggi la Sinistra locale si dice sorpresa e preoccupata. Ma di cosa si sorprende? La rissa di sabato sera non nasce dal nulla: è il risultato di una situazione che si trascina da anni nell’indifferenza generale e nell’incapacità di affrontare seriamente il problema».

La Rosa sottolinea come le parole non bastino più: «Le dichiarazioni di circostanza servono solo a lavarsi la coscienza. I cittadini chiedono fatti, controlli, prevenzione, una presenza concreta delle istituzioni sul territorio. Chi governa da anni non può comportarsi come se fosse all’opposizione, indignandosi per le conseguenze di problemi che avrebbe dovuto affrontare e risolvere molto tempo fa. Abbiamo più volte avanzato la proposta di un presidio fisso della polizia municipale ed è stata annunciata a più riprese una presenza costante delle forze dell’ordine. Finiamola con lo scaricabarile: Aiello è il sindaco e, in qualità di primo cittadino, deve fare la sua parte».

Il segretario azzurro conclude con un appello alla responsabilità: «Vittoria merita sicurezza, rispetto delle regole e amministratori capaci di assumersi il peso delle proprie scelte. Non servono comunicati pieni di indignazione dopo ogni emergenza, ma un piano serio, continuo e credibile per restituire ordine e serenità alla città».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube