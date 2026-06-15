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Politica | Scoglitti

Scuderi: “Ampliare e potenziare la zona pedonale a Scoglitti”

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Scoglitti(Vittoria), 15 giugno 2026 – La viabilità di Scoglitti torna al centro del dibattito politico cittadino. Su iniziativa del consigliere comunale Giuseppe Scuderi, si è riunita la commissione Affari generali del Comune di Vittoria per affrontare in modo organico le criticità che da tempo interessano la frazione marinara, soprattutto in vista dell’estate.

Scuderi, da anni impegnato sul tema, ha ribadito la necessità di ampliare e potenziare l’isola pedonale, considerata una misura indispensabile per restituire alla borgata un ambiente più tranquillo e vivibile. «Scoglitti deve essere uno spazio sicuro per residenti, famiglie, bambini e turisti», ha affermato il consigliere, sottolineando come la pedonalizzazione sia una scelta strategica per migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio.

Accanto all’estensione dell’area pedonale, Scuderi ha sollecitato la creazione di nuove zone di parcheggio e l’attivazione di iniziative che facilitino l’accesso e la fruibilità della frazione, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. «Servono soluzioni concrete e immediate», ha ribadito.

Un passaggio centrale del suo intervento ha riguardato il tema della sicurezza. Scuderi ha chiesto un rafforzamento del presidio del territorio, con un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale. «È indispensabile garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti», ha dichiarato, ringraziando i colleghi Nello Dieli e Agata Iaquez per il sostegno e l’impegno condiviso.

Il consigliere ha espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dall’assessore Avola e dal comandante della polizia municipale, Filippo Pancrazi, presenti alla seduta e pronti a valutare soluzioni operative. «Ringrazio entrambi per l’ascolto e per l’impegno assunto nel voler intervenire tempestivamente sulle criticità evidenziate», ha aggiunto Scuderi.

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