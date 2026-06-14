Il pozzalese Fabio Biagio Fidone completa con successo la Brooks Super Maratona dell’Etna 2026

POZZALLO, 14 Giugno 2026 – Grande soddisfazione per l’atleta pozzallese Fabio Biagio Fidone, Direttore Generale del Team Sempredicorsa ASD, che ha portato a termine con successo l’edizione 2026 della prestigiosa Brooks Super Maratona dell’Etna, considerata da molti una delle gare podistiche più affascinanti e impegnative al mondo.

Presente alla manifestazione anche l’amico e atleta Lorenzo Lotti che ha disputato la 18k off road.

La manifestazione ha preso il via alle 7:30 dalla splendida cornice della spiaggia di Marina di Cottone, per concludersi dopo 43 chilometri di continua ascesa presso l’Osservatorio dell’Etna, a quota 3.000 metri sul livello del mare.

Un percorso unico nel suo genere, caratterizzato da una straordinaria organizzazione, con ristori ricchi e ben forniti posizionati mediamente ogni 2,5 chilometri lungo tutto il tracciato. Uno dei momenti cruciali della competizione era rappresentato dal cancello orario posto al 32° chilometro, situato a quota 1.900 metri, da raggiungere entro cinque ore dalla partenza.

Fidone ha superato questo importante passaggio in circa 4 ore e 15 minuti, confermando una gestione impeccabile della gara.

Dopo il punto di cambio abbigliamento situato a quota 1.900 metri, l’atleta è entrato nella parte più dura della competizione: gli ultimi 11 chilometri con oltre 1.000 metri di dislivello positivo. In questo tratto, le difficoltà aumentano sensibilmente a causa della forte pendenza, del fondo sterrato vulcanico, della rarefazione dell’ossigeno e delle condizioni ambientali tipiche dell’alta quota.

Fidone ha affrontato ogni difficoltà con lucidità e determinazione, mettendo in campo non solo la preparazione atletica costruita nei mesi precedenti, ma soprattutto una grande forza mentale. Ha saputo gestire emozioni, ritmo di gara e strategie di alimentazione senza commettere errori, affrontando con intelligenza una prova che presenta 43 chilometri interamente in salita.

Particolarmente emozionante l’arrivo in vetta all’Etna, raggiunto dopo aver rispettato con precisione il piano di reintegro e integrazione studiato nei dettagli prima della gara, effettuando tutte le soste necessarie presso i ristori predisposti dall’organizzazione. Una strategia che ha permesso all’atleta pozzallese di concludere la competizione senza alcun problema fisico.

Si tratta di un risultato costruito nel tempo, frutto di mesi di allenamenti e sacrifici. Nonostante alcuni piccoli problemi di salute che nelle ultime settimane avevano rallentato la preparazione, Fidone è riuscito a presentarsi al via e a completare la gara con grande successo,piazzandosi a metà classifica gemersle, dimostrando ancora una volta carattere e resilienza.

Adesso è tempo di un meritato periodo di recupero. I primi sei mesi del 2026 hanno infatti visto l’atleta impegnato in numerose competizioni di endurance e in gare di lunga distanza che hanno richiesto un notevole dispendio di energie fisiche e mentali.

Per Fabio Biagio Fidone la conclusione della Brooks Super Maratona dell’Etna 2026 rappresenta un’altra importante pagina sportiva da aggiungere al proprio percorso agonistico, confermando la passione, la dedizione e la capacità di affrontare con successo sfide estreme.

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