Trionfo storico per il bodybuilding modicano: Lorenzo Lorefice domina il 2° Grand Prix WBPF Sud Italia a Rende

RENDE, 14 Giugno 2026 – Un’impresa straordinaria che proietta il culturismo ibleo sul tetto del Sud Italia. Il palcoscenico dell’Hotel Europa a Rende, in provincia di Cosenza, è stato il teatro di un autentico capolavoro sportivo firmato dal modicano Lorenzo Lorefice. In occasione del prestigioso 2° Grand Prix WBPF Sud Italia, svoltosi sabato 13 giugno 2026, l’atleta nostrano ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa un palmarès da record che ne consacra definitivamente il talento, la disciplina e la straordinaria presenza scenica.

Lorefice si è presentato all’appuntamento calabrese in una condizione fisica impeccabile, frutto di mesi di durissimi allenamenti e sacrifici millimetrici. I risultati della giuria non hanno lasciato spazio a dubbi: l’atleta modicano ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria “Classic Under 21”, confermandosi come una delle promesse più cristalline del panorama nazionale. Non pago del primo trionfo, Lorefice ha concesso il bis agguantando il 1° posto anche nella combattuta categoria “Classic Beginner”, dimostrando una maturità agonistica e linee muscolari di altissimo livello.

A completare una serie di piazzamenti eccezionali nelle classifiche di peso e altezza, è arrivato anche un prestigioso 2° posto nella categoria “Classic -175 cm”, dove Lorefice ha dato battaglia fino all’ultimo pose-down contro i migliori interpreti della specialità.

Ma a rendere la trasferta di Rende una giornata memorabile non sono stati solo i podi legati ai volumi e alle simmetrie. Lorenzo Lorefice ha letteralmente stregato l’intera giuria e il pubblico presente conquistando i due riconoscimenti speciali più ambiti della manifestazione: il premio per la “Miglior Routine” e il titolo di “Best Poser”. Questi due trofei extra sottolineano l’eccellenza non solo nella costruzione del corpo, ma anche nell’arte della posa e del portamento sul palco, doti che trasformano il bodybuilding in una vera e propria espressione artistica e coreografica.

Con questo clamoroso exploit al Grand Prix WBPF, Lorenzo Lorefice non solo porta in alto il nome di Modica nel panorama del culturismo interregionale, ma traccia una linea netta per il proprio futuro agonistico, dimostrando che la dedizione e la passione profonda possono trasformare i sogni in oro. La città della Contea saluta con orgoglio il suo campione, un esempio di determinazione per tutto lo sport locale.

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