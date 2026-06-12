Il vittoriese Giurdanella doppio Oro ai campionati italiani di braccio di ferro 2026 e pass per europei e mondiali

Brescia, 12 giugno 2026 – Ancora una straordinaria affermazione per Gabriele Giurdanella, atleta nato a Comiso e residente a Vittoria, che ai Campionati Italiani 2026 di Braccio di Ferro (Armwrestling) ha conquistato per l’ennesima volta il titolo di Campione Italiano nella categoria Senior Men 90 kg, vincendo la medaglia d’oro sia con il braccio sinistro che con il braccio destro.

La manifestazione, il più importante appuntamento nazionale della disciplina, si è svolta presso il Teatro Mucchetti di Adro (Brescia). Sabato 6 giugno sono scesi in pedana gli atleti Beginners, mentre domenica 7 giugno è stata dedicata alle categorie Sub Junior, Junior, Youth, Master e Senior.

L’evento è stato organizzato dalla SBFI – Sezione Braccio di Ferro Italia, unica associazione riconosciuta dalla Federazione Mondiale WAF (World Armwrestling Federation) per il braccio di ferro sportivo in Italia, guidata dal Presidente Claudio Rizza. La competizione ha visto la presenza di tutto lo staff federale e di quindici tra i migliori arbitri del mondo, convocati da Katia Crucitti, Responsabile Arbitrale Mondiale.

Nelle classifiche ufficiali della categoria Senior Men 90 kg, Gabriele Giurdanella ha conquistato il primo posto sia nella competizione Left Arm che Right Arm, confermandosi uno degli atleti di riferimento dell’Armwrestling italiano.

A rendere ancora più prestigioso il risultato è arrivato anche il secondo posto assoluto nella categoria Open Right, la competizione più spettacolare e prestigiosa della manifestazione, nella quale si affrontano tra loro tutti i vincitori delle diverse categorie di peso. Giurdanella si è arreso soltanto a Frank Lamparelli, pluricampione europeo e italiano dei pesi massimi, conquistando così il titolo di secondo atleta assoluto d’Italia.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Il TEAM GAS PROJECT, capitanato proprio da Gabriele Giurdanella, ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre della giornata dedicata agli esordienti. Un risultato ottenuto grazie a quattro medaglie d’oro, una medaglia d’argento e una medaglia di bronzo.

Gli atleti del team vengono allenati direttamente da Giurdanella presso l’ASD GAS PROJECT di Comiso, mentre altri membri della squadra seguono programmi di allenamento personalizzati online predisposti dal campione siciliano.

«Questo risultato rappresenta il coronamento del lavoro svolto durante tutta la stagione, ma soprattutto è una conferma della crescita del movimento e dei giovani atleti che stiamo formando», commenta Giurdanella. «Vedere il TEAM GAS PROJECT vincere la classifica a squadre nella giornata esordienti è per me motivo di enorme orgoglio.»

La vittoria ai Campionati Italiani 2026 garantisce inoltre a Gabriele Giurdanella la qualificazione ai prossimi Campionati Europei e ai Campionati Mondiali di Armwrestling, dove rappresenterà nuovamente l’Italia sui palcoscenici internazionali.

Conosciuto nel mondo come Armwrestling, e in Italia appunto come Braccio di Ferro, questo sport sta vivendo una crescita costante sia a livello nazionale che internazionale. La disciplina è aperta a uomini e donne e prevede categorie differenziate per peso ed età, consentendo a chiunque di avvicinarsi all’attività agonistica.

Salva