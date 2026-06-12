Pozzallo, 12 giugno 2026 – Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene a tutela delle numerose famiglie che ancora non hanno ricevuto i rimborsi del Bonus Asilo Nido.
A seguito delle segnalazioni dei cittadini, è emerso che i pagamenti sono attualmente bloccati dall’INPS a causa della mancata trasmissione dei dati da parte del Comune. Si tratta di un ritardo burocratico che grava direttamente sulle tasche dei genitori, costretti ad anticipare rette importanti.
Fratelli d’Italia Pozzallo chiede pertanto all’Amministrazione Comunale:
– Chiarimenti immediati sulle cause che hanno impedito il corretto invio delle comunicazioni all’INPS.
– Tempistiche certe entro cui gli uffici comunali saneranno l’anomalia per sbloccare i rimborsi spettanti ai cittadini.
Il sostegno alle famiglie deve essere una priorità amministrativa, non un ostacolo.
Bonus Asilo Nido a Pozzallo: Fratelli d’Italia chiede chiarimenti urgenti sui ritardi
Pozzallo, 12 giugno 2026 – Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene a tutela delle numerose famiglie che ancora non hanno ricevuto i rimborsi del Bonus Asilo Nido.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.