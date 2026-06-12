  • 12 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Giugno 2026 -
Politica | Pozzallo

Bonus Asilo Nido a Pozzallo: Fratelli d’Italia chiede chiarimenti urgenti sui ritardi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 12 giugno 2026 – Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene a tutela delle numerose famiglie che ancora non hanno ricevuto i rimborsi del Bonus Asilo Nido.
A seguito delle segnalazioni dei cittadini, è emerso che i pagamenti sono attualmente bloccati dall’INPS a causa della mancata trasmissione dei dati da parte del Comune. Si tratta di un ritardo burocratico che grava direttamente sulle tasche dei genitori, costretti ad anticipare rette importanti.
Fratelli d’Italia Pozzallo chiede pertanto all’Amministrazione Comunale:
– Chiarimenti immediati sulle cause che hanno impedito il corretto invio delle comunicazioni all’INPS.
– Tempistiche certe entro cui gli uffici comunali saneranno l’anomalia per sbloccare i rimborsi spettanti ai cittadini.
Il sostegno alle famiglie deve essere una priorità amministrativa, non un ostacolo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube