Bonus Asilo Nido a Pozzallo: Fratelli d’Italia chiede chiarimenti urgenti sui ritardi

Pozzallo, 12 giugno 2026 – Il circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene a tutela delle numerose famiglie che ancora non hanno ricevuto i rimborsi del Bonus Asilo Nido.

A seguito delle segnalazioni dei cittadini, è emerso che i pagamenti sono attualmente bloccati dall’INPS a causa della mancata trasmissione dei dati da parte del Comune. Si tratta di un ritardo burocratico che grava direttamente sulle tasche dei genitori, costretti ad anticipare rette importanti.

Fratelli d’Italia Pozzallo chiede pertanto all’Amministrazione Comunale:

– Chiarimenti immediati sulle cause che hanno impedito il corretto invio delle comunicazioni all’INPS.

– Tempistiche certe entro cui gli uffici comunali saneranno l’anomalia per sbloccare i rimborsi spettanti ai cittadini.

Il sostegno alle famiglie deve essere una priorità amministrativa, non un ostacolo.

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