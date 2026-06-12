Scoglitti protagonista a livello internazionale: il progetto di Piazza Cavour selezionato per l’Atlante City’s Scape Award 2025

Scoglitti(Vittoria), 12 giugno 2026 – Il progetto di riqualificazione di Piazza Cavour a Scoglitti tra le opere selezionate per l’ATLANTE CITY’SCAPE AWARD 2025.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti , in collaborazione con PAYSAGE – TOPSCAPE, promuove la nuova edizione del Premio Internazionale di Architettura del Paesaggio, inserito all’interno del CITY’SCAPE Symposium, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati ai temi della rigenerazione urbana, della qualità dello spazio pubblico e della transizione ecologica.

In questo contesto, il progetto di “Riqualificazione di Piazza Cavour a Scoglitti”, a firma dell’architetto Arcangelo Mazza, è stato selezionato tra le opere che saranno pubblicate all’interno dell’ATLANTE CITY’SCAPE AWARD 2025, una prestigiosa pubblicazione internazionale.

L’Atlante raccoglierà i 260 progetti a livello internazionae all’edizione 2025 del premio, offrendo una panoramica articolata delle più significative esperienze contemporanee nel campo dell’architettura del paesaggio.

“Il progetto di Piazza Cavour – spiega l’architetto Arcangelo Mazza- si distingue per un intervento di risanamento e rigenerazione dello spazio urbano, volto a ricucire la viabilità, migliorare l’accessibilità e incrementare la vivibilità e la sostenibilità ambientale del luogo. Le soluzioni adottate comprendono l’utilizzo di pavimentazioni drenanti su strati di pietrame, una progettazione illuminotecnica ad alta efficienza energetica, l’impiego di materiali lapidei locali dalle cromie coerenti con il contesto, l’inserimento di vegetazione autoctona e l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di valorizzare l’identità del sito e migliorare la qualità dello spazio pubblico”.

La presentazione ufficiale dell’ATLANTE CITY’SCAPE AWARD 2025 avverrà nell’ambito del CITY’SCAPE SYMPOSIUM & AWARD 2026, in programma il 17 e 18 settembre 2026 presso il Palazzo della Triennale di Milano, nel Salone d’Onore, che rappresenterà un importante momento di confronto internazionale sui temi del paesaggio e della rigenerazione urbana.

“Questo risultato conferma la qualità del lavoro svolto sul piano tecnico e amministrativo. Piazza Cavour rappresenta un intervento strategico per la riqualificazione urbana di Scoglitti, realizzato con soluzioni innovative e sostenibili che migliorano concretamente la vivibilità degli spazi pubblici. È un esempio virtuoso di come la progettazione possa tradursi in opere capaci di generare valore per il territorio e per la comunità”- commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Nicastro.

Per l’Assessore con delega a Scoglitti, Salvatore Avola : “Scoglitti oggi vede riconosciuto a livello internazionale un intervento che ha restituito centralità e dignità a uno dei suoi luoghi simbolo. Piazza Cavour è tornata a essere uno spazio vissuto, inclusivo e accessibile, punto di riferimento per residenti e visitatori. Questo riconoscimento premia non solo il progetto, ma anche l’attenzione costante verso la frazione e le sue esigenze di sviluppo e valorizzazione.”

“Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità- dichiara il Sindaco Francesco Aiello. La riqualificazione di Piazza Cavour a Scoglitti è un intervento che restituisce dignità e centralità a uno spazio pubblico fondamentale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando l’identità del nostro territorio. Essere inseriti in una pubblicazione internazionale così prestigiosa conferma la bontà delle scelte progettuali e amministrative intraprese, orientate alla sostenibilità, all’accessibilità e alla rigenerazione urbana. È un risultato che appartiene a tutta la città”.

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