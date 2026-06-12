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Politica regionale

Oltre 2,8 milioni di euro per gli investimenti sui giovani dai 14 a 35 anni

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Palermo, 12 giugno 2026 – Un intervento concreto per trasformare le idee dei giovani siciliani in progetti di sviluppo reale, occupazione e inclusione sociale. Ammonta a oltre 2,8 milioni di euro lo stanziamento previsto dal nuovo avviso pubblico “Iniziative Territoriali e Reti di Collaborazione”, promosso dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. L’iniziativa, che punta a coinvolgere direttamente i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 35 anni, viene presentata dall’Onorevole Ignazio Abbate, da sempre attento alle istanze delle nuove generazioni e alla valorizzazione delle realtà locali. “Questo bando rappresenta una straordinaria opportunità per tutti quei giovani che vogliono restare e investire nel proprio futuro. Il nostro obiettivo, condiviso con l’assessore Nuccia Albano, è quello di rendere i giovani i veri protagonisti dello sviluppo economico. Un plauso va alla scelta strategica di valorizzare le Consulte giovanili: il loro coinvolgimento sarà il vero motore e valore aggiunto di questa misura, garantendo che le risorse rispondano ai bisogni reali del territorio”. L’Avviso è rivolto alle associazioni giovanili senza scopo di lucro, che potranno presentare proposte anche in partenariato con Enti locali, scuole e soggetti del Terzo settore. I progetti (la richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a  50.000 euro o superiore a  70.000 euro) dovranno riguardare i giovani residenti, studenti o lavoratori in Sicilia, muovendosi su sei assi strategici: laboratori di democrazia, forum e strumenti digitali per incidere nelle decisioni pubbliche; percorsi di orientamento, bilancio delle competenze e supporto alla nascita di startup; attività di coesione sociale, supporto alle fragilità e progetti intergenerazionali; educazione ambientale, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio; promozione di stili di vita sani per prevenire il disagio giovanile. creazione di nuovi servizi, piattaforme e spazi di aggregazione stabili. Le associazioni interessate avranno tempo fino al prossimo 8 luglio 2 per inviare la documentazione necessaria. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

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