Futuro Nazionale, al via l’Assemblea Costituente a Roma: l’avvocato Michele Savarese rappresenterà Ragusa

RAGUSA, 12 Giugno 2026 – Questo fine settimana i riflettori della politica italiana sono puntati sulla Capitale. Sabato e domenica si terrà infatti l’attesa Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito politico fondato lo scorso febbraio dal Generale Roberto Vannacci. La neonata formazione politica sta vivendo una fase di fortissima affermazione e radicamento su tutto il territorio nazionale, tanto da essere già considerata da molti opinionisti come il possibile ago della bilancia per i futuri equilibri di governo e per la vittoria delle coalizioni alle prossime elezioni.

Il quesito che rimbalza tra i palazzi della politica è se Vannacci sceglierà di correre in solitaria o di stringere un’alleanza con il centrodestra. Più volte interpellato sul punto, il Generale ha chiarito la linea del partito: Futuro Nazionale è aperto al dialogo e disponibile a un accordo con le attuali forze di governo, ma a una condizione precisa: i partner dovranno essere disposti a virare decisamente a destra e a rispettare rigorosamente le promesse elettorali fatte ai cittadini, senza cedimenti o compromessi al ribasso.

L’appuntamento romano di questo weekend rappresenterà una pietra miliare per il movimento: durante i lavori verrà infatti illustrato il programma politico ufficiale, si procederà all’elezione degli organi provvisori e verranno tracciate le linee guida organizzative in vista del primo Congresso Nazionale.

I delegati chiamati a partecipare all’evento arriveranno da ogni angolo d’Italia. A rappresentare il territorio di Ragusa ci sarà l’avvocato Michele Savarese, referente del comitato locale, che negli ultimi mesi ha guidato un’intensa e proficua campagna di tesseramento, registrando un boom di adesioni in tutta l’area iblea.

“Sono fiero di rappresentare la mia città al primo incontro ufficiale di Futuro Nazionale, un partito nato esclusivamente per tutelare gli interessi degli italiani”, ha dichiarato l’avvocato Savarese alla vigilia della partenza per Roma.

“In questi mesi abbiamo riscontrato una risposta straordinaria da parte della nostra comunità. I cittadini ci hanno sostenuto in massa ai gazebo e hanno partecipato con calore alla recente visita in Sicilia del Generale Vannacci, accompagnato dalla moglie, la signora Camelia. Il dato più confortante è l’aver riavvicinato alla politica tante persone che non votavano da anni e che oggi vedono in Futuro Nazionale l’unica vera speranza per la salvezza della nostra civiltà.”

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