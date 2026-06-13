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Politica | Scicli

Lopes. Crocieristica di lusso negli lblei. Visita istituzionale

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Scicli, 13 giugno 2026 – Nell’ottica del rilancio del turismo per il territorio di Scicli ed il suo comprensorio, è doveroso registrare un primo importante traguardo raggiunto con l’approdo al Porto di Pozzallo della nave “Scenic Eclipse II”, uno yacht da crociera tra i più lussuosi esistenti, con il suo carico di oltre 200 passeggeri dalle elevate capacità di spesa. La crocieristica di lusso, come auspicato dal consigliere comunale di Scicli Marco Lopes che ha presentato più interrogazioni sul tema, prende piede sul nostro territorio rappresentando un momento di grande visibilità per il Sud Est siciliano.

I crocieristi, sbarcati a Pozzallo, hanno raggiunto Scicli e altre città barocche per prendere parte a visite guidate, degustazioni e altre esperienze culturali.

“Esprimo profonda soddisfazione – sostiene Lopes – per questa valorizzazione del territorio ibleo e di Scicli in particolare, grazie al grande lavoro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che riesce a promuovere i porti di giurisdizione, tra cui Pozzallo, nell’ottica della crescita economica del territorio e della sua stessa immagine.”

Accompagnato dal personale dell’Autorità di Sistema Portuale, il responsabile dell’ufficio dott. Massimo Scatà e dal dott. Gianluca Purrello sempre del medesimo Ente, così continua Lopes: “In questo modo l’andamento turistico del territorio segna un’inversione di tendenza che fa ben sperare per i successivi approdi. Peraltro negli ultimi anni il settore turistico ha contribuito tantissimo all’economia del territorio di Scicli.”

“La presenza in porto a Pozzallo di questo super yacht da crociera di lusso – continua Lopes – darà notevole impulso all’offerta di esperienze e percorsi culturali e gastronomici: elemento distintivo del territorio.”

“Sfruttare il canale creato dalle navi da crociera al porto di Pozzallo è fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio, pertanto sono convinto che questo sia soltanto l’inizio di un percorso di rilancio e sviluppo.”

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